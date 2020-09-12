Россия получила предложение из США о производстве вакцины от COVID-19

Из США и Европы поступили предложения о совместном производстве вакцины «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак»), сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Он сообщил, что к РФПИ «обращаются люди в Европе и США с предложением о создании партнерств для производства вакцины». По его словам, «они наконец-то поняли», чем выгодно «отличается» российская вакцина. Как пояснил глава РФПИ, интерес проявили «частные компании и инвестиционные фонды».

«Пока больше сказать не могу, но в ближайшие две недели можно ожидать объявлений», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Folha de S.Paulo.

Дмитриев заявил, что на Западе против российской вакцины развернута информационная кампания, при этом «никто не говорит о том, чем опасны другие вакцины».

Минздрав в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 «Спутник V», разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и названную по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Россия получила заявки из более чем 25 стран на приобретение миллиарда доз вакцины.

Глава американского государства Дональд Трамп не исключилпоявления американской вакцины от коронавируса в октябре. Кандидат в вице-президенты США от демократов Камала Харрис призвала не доверятьзаявлениям Трампа о создании в США безопасной вакцины.

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