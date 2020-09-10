В СК создали подразделение по расследованию преступлений о фальсификации истории

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял решение о создании подразделения по расследованию преступлений, связанных с фальсификацией истории Отечества и реабилитацией нацизма, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

«Председателем Следственного комитета принято решение о создании в структуре управления по расследованию прошлых лет отделения по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества. Работа этого подразделения будет направлена не только на установление виновных в совершении преступлений в годы войны и реализацию таким образом принципа неотвратимости наказания, но и предотвращение искажения исторических фактов», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Отмечается, что управление по расследованию прошлых лет входит в Главное следственное управление.

Ранее президент Владимир Путин, говоря о попытках переписать историю Второй мировой войны, заявил, что мы никому ничего не должны доказывать, но должны сделать все, чтобы правда не забывалась.

Напомним, в ответ на заявление Белого дома российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заверил, что Россия не даст забыть правду о роли СССР в Победе. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий предложил провести исторический ликбез для Белого дома, а певец Тимати призвал россиян напомнить Белому дому, кто победил нацизм.

Официальный представитель МИД Мария Захарова также прокомментировала заявление Белого дома. В этой связи МИД заявлял о намерении провести серьезный разговор с официальными лицами Вашингтона.