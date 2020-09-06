Путин: Мы должны сделать все, чтобы правда о Второй мировой не забылась

Президент Владимир Путин, говоря о попытках переписать историю Второй мировой войны, заявил, что мы никому ничего не должны доказывать, но должны сделать все, чтобы правда не забывалась.

«Мы никому ничего не должны доказывать. Но мы точно совершенно должны сделать другое. Мы должны сделать все, чтобы эта правда не забывалась. И мы должны противопоставить этому объективную информацию, которой у нас достаточно, архивных документов, видео, фотоматериалов, которые на десятилетия вперед, а может быть, и на гораздо больший срок вперед не дадут никому возможности извращать эту историю для того, чтобы достигать каких-то своих конъюнктурных сиюминутных политических целей, наносить ущерб памяти нашего народа, памяти наших отцов, дедов, которые отдали свои жизни в борьбе с нацизмом», – передает РИА «Новости» его слова на телеканале «Россия 1».

При этом российский лидер, говоря о тех, кто пытается переписать историю, отметил, что «они считают себя исключительными».

Ранее историк Константин Могилевский, говоря о недопустимости переписывания истории в контексте 75-й годовщины окончания Великой Отечественной и Второй мировой войн, добавил, что выбор России – это историческая правда, и «мы ее защищаем как можем».

Напомним, Путин направил приветствие организаторам, участникам и посетителям федерального архивного интернет-проекта «Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны».

Кроме того, ранее администрация Белого дома в соцсетях поздравила подписчиков с Днем Победы, отметив, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания. «8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! Американский дух всегда победит. В конце концов, так происходит всегда», – говорится в посте.

В ответ на заявление Белого дома российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заверил, что Россия не даст забыть правду о роли СССР в Победе. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий предложил провести исторический ликбез для Белого дома, а певец Тимати призвал россиян напомнить Белому дому, кто победил нацизм.

Официальный представитель МИД Мария Захарова также прокомментировала заявление Белого дома. В этой связи МИД заявлял о намерении провести серьезный разговор с официальными лицами Вашингтона.