Трамп рассказал о здоровье Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп заявил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын находится «в добром здравии».

«Ким Чен Ын в добром здравии. Никогда не стоит недооценивать его», – написал Трамп в Twitter.



Трамп и лидер КНДР неоднократно обменивались письмами. Их содержание держится в секрете, но сам президент США называл их «прекрасными письмами», а один раз заявил, что они с Кимом «влюбились друг в друга». По данным СМИ, Ким Чен Ын неоднократно обращался в письмах к Трампу «ваше превосходительство», а также сравнивал их «особую дружбу» с «волшебной силой».

В мае в СМИ появились утверждения о серьезных проблемах со здоровьем и даже смерти лидера КНДР. В Пхеньяне подчеркивали, что эта информация является ложной и злонамеренной. В Южной Корее также утверждали, что причиной «исчезновения» Ким Чен Ына могут быть меры предосторожности в связи с коронавирусом. В самой КНДР объявили, что северокорейский лидер работает с документами.

Недавно Чан Сон Мин, помощник бывшего президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна, сообщил, что Ким Чен Ын уже на протяжении нескольких месяцев находится в коме.

Разведка Южной Кореи полагает, что Ким Чен Ын делегировал часть полномочий своей младшей сестре Ким Е Чжон. Эксперт Александр Жебин заявил газете ВЗГЛЯД, что в этом случае основные решения будет принимать Политбюро ЦК.