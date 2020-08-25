Эксперт оценил вероятность перехода власти в КНДР к сестре Ким Чен Ына

Если страну возглавит Ким Е Чжон, сестра нынешнего вождя, ее фактические полномочия не будут широкими, основные решения будет принимать Политбюро ЦК. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Александр Жебин, комментируя сообщения из Сеула о том, что вождь КНДР Ким Чен Ын из-за болезни передал власть своей сестре и соратникам.

«Формально Ким Е Чжон – всего лишь одна из 29 кандидатов в члены Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК). Сейчас она курирует отношения с Южной Кореей в качестве заместителя заведующего отделом в ЦК. При этом мы видим рост ее неофициальной роли внутри ЦК. Но официально кандидат в члены Политбюро ЦК даже не обладает правом голоса при принятии важных решений, голосуют только члены Политбюро», – сказал руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин.

«Согласно Уставу, руководит партией председатель ЦК ТПК. Сейчас эту должность занимает Ким Чен Ын. В случае невозможности исполнения своих обязанностей, он не имеет права единолично передавать полномочия кандидату в члены Политбюро, в том числе даже своей собственной сестре. Полномочия можно передавать только одному из членов президиума. Ключевые решения в стране принимает президиум Политбюро, куда входят, помимо самого Кима, четыре человека: председатель парламента Чхве Рен Хэ, глава правительства Ким Док Хун, зампред Госсовета Пак Пон Чжу – бывший премьер страны, а также глава отдела оборонпрома ЦК партии, генерал Хен Ен Чхоль. Ни одно важное решение не принимается без участия этой пятерки», – пояснил эксперт.

Судя по официальным данным, Ким остается в добром здравии и полностью контролирует ситуацию», - добавил Жебин. «Чисто теоретически, в случае смерти или недееспособности лидера, уставом ТПК предусмотрен только такой вариант транзита власти, при котором только члены этой пятерки могут претендовать на высший пост в партии», – сказал эксперт.

Напомним: о том, что Ким Е Чжон получила руководящие полномочия от своего брата, который находится в коме, во вторник заявил Чан Сон Мин, бывший помощник экс- президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна. Разведывательная служба Южной Кореи NIS 20 августа огласила информацию, что лидер КНДР передал полномочия своей сестре и другим высшим чиновникам, имена которых не назывались.

«Входи Ким Е Чжон в руководящую пятерку, ее могли бы рассматривать как возможного руководителя партии и государства. Но формально она пока оценивается лишь как член президиума, а не как внучка Ким Ир Сена», – пояснил Жебин.

Впрочем, оговорился эксперт, в КНДР фактически действует режим личной власти, при котором правят лидер и его семья, поэтому требования Устава могут и не стать препятствием для прихода Ким Е Чжон к власти.

Так, нынешний вождь Ким Чен Ын к моменту смерти своего отца в декабре 2011 года тоже не входил в состав президиума Политбюро, он был лишь членом Политбюро и зампредом Центрального военного комитета, напомнил эксперт. «В сентябре 2010 года Ким Чен Ир официально объявил Ким Чен Ына своим преемником на специально созванной конференции ЦК партии, будучи еще здоровым и дееспособным. Кроме того, Ким Чен Ир присвоил сыну звание генерала армии», – рассказал Жебин.

«В случае, если Ким Е Чжон вдруг станет главой партии и государства, коренных изменений во внешней и внутренней политике КНДР ожидать не стоит, – уверен эксперт. – Авторитет идей чучхэ в руководстве страны и в обществе пока что несгибаем». Ее фактическая власть, по его словам, будет ограниченной, поскольку основные решения за женщину будет принимать президиум партии и генералитет, полагает эксперт. Дело в том, что матриархат вообще не свойствен культуре корейского общества, отмечает эксперт.

«В долгой истории Кореи ранее бывало, чтобы государственные решения частично принимали императрицы – но они это делали, опираясь на авторитет своих мужей, действующих правителей. В КНДР женщина в теории может стать лидером партии и государства, но ранее таких прецедентов в истории республики не было», – говорит Жебин.

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