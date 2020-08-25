В Сеуле допустили, что Ким Чен Ын находится в коме

Чан Сон Мин, помощник бывшего президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна, считает, что северокорейский руководитель Ким Чен Ын уже на протяжении нескольких месяцев находится в коме, сообщает американское издание New York Post.

«Я думаю, что он в коме, но он не умер», – передает «Интерфакс» слова Чан Сон Мина.

Он также предполагает, что все показанные в последнее время телевизионные записи появлений Ким Чен Ына на публике смонтированы.

Он отметил, что сестре Ким Чен Ына – Ким Ё Чжон – передана часть обязанностей лидера из-за вакуума власти.

По его словам, «полная преемственность еще не сформирована, Ким Ё Чжон и была выдвинута на первый план, поскольку вакуум не может поддерживаться на протяжении длительного времени», – добавил дипломат.

В четверг СМИ сообщили, что разведка Южной Кореи полагает, что лидер Северной Кореи, председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын делегировал часть полномочий своей младшей сестре Ким Ё Чжон.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД