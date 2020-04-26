Ким Чен Ын пережил сердечный приступ

Японский еженедельник Shūkan Gendai утверждает, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в ходе осмотра региона якобы перенес сердечный приступ, после чего был экстренно госпитализирован в ближайшее отделение скорой помощи.

Автор материала Даисукэ Кондо ссылается на подробности сердечного приступа у северокорейского лидера, которые раскрыл ему неназванный источник в китайских медицинских кругах, передает РИА «Новости».

«Председатель КНДР Ким Чен Ын в ходе осмотра региона, внезапно схватился за сердце и упал. Сопровождавшая группа врачей, в спешке проводя массаж сердца, доставила его в ближайшее отделение скорой помощи», – приводит Кондо слова источника.

В это же время, по словам источника, северокорейская сторона обратилась к Китаю с просьбой срочно прислать врачей из Пекина, после чего группа примерно из 50 человек с оборудованием была направлена спецбортом в Пхеньян.

Однако, по словам источника японского издания, северокорейские медики посчитали, что если они будут ждать китайских врачей, то пациент не выживет, поэтому они решили проводить срочную операцию по установке стента в сердце самостоятельно.

В публикации утверждается, что «сама по себе операция по установке стента в самый главный кровеносный сосуд занимает примерно одну минуту» и не слишком сложная.

«Однако проводивший операцию хирург сильно нервничал, у него дрожали руки. Опыта проведения операций на таких же полных пациентах, (как Ким Чен Ын) у него не было. Поэтому на установку стента ушло восемь минут», – приводит журнал слова китайского источника. В результате, по его словам, Ким Чен Ын «погрузился в вегетативное состояние».

При этом прибывшая группа китайских медиков осмотрела северокорейского лидера, но помочь ничем не смогла, утверждается в материале.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источник в администрации США сообщила о получении разведданных об ухудшении состояния здоровья председателя госсовета КНДР Ким Чен Ына после якобы перенесенной им хирургической операции. После этого президент США Дональд Трамп захотел выйти на связь с Ким Чен Ыном. В Китае усомнились в надежности источников информации о состоянии здоровья северокорейского лидера.

При этом власти КНДР опровергли сообщения о тяжелом состоянии здоровья Ким Чен Ына.

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