Китай усомнился в источниках информации об ухудшении здоровья Ким Чен Ына

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что видел публикации СМИ об ухудшении состояния здоровья председателя госсовета КНДР Ким Чен Ына, однако не знает источников этой информации.

«Я видел сообщения в СМИ по этому поводу, однако не знаю, кто является источником их информации. Возможно лишь то, что вы сейчас сказали, и является источником», – сказал он.

«Хочу сказать, что Китай и КНДР являются давними дружественными партнерами. КНР намерена следовать одним путем с КНДР для содействия непрерывному развитию китайско- корейских отношений», – передает ТАСС слова дипломата.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источник в американской администрации сообщила, что Соединенные Штаты изучают разведывательные данные об ухудшении состояния здоровья председателя госсовета КНДР Ким Чен Ына после якобы перенесенной им хирургической операции.

Напомним, один из крупнейших праздников в КНДР, День рождения основателя страны Ким Ир Сена, прошел без массовых мероприятий в связи с возможным распространением коронавируса.

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