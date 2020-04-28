Чиновник назвал причину «исчезновения» Ким Чен Ына

Причиной того, что лидер КНДР в последнее время не появляется на публике, может быть не его болезнь, а меры предосторожности в связи с коронавирусом, заявил министр объединения Республики Корея Ким Ен Чхоль.

«Действительно, с момента прихода к власти Ким Чен Ын никогда не пропускал торжества в честь годовщины рождения [первого президента] Ким Ир Сена. Однако многие мероприятия, включая банкет, были отменены из-за опасений в связи с коронавирусом», – передает ТАСС слова министра.

Он напомнил, что и ранее были по меньшей мере два периода, когда северокорейский лидер пропадал из поля зрения иностранных наблюдателей на 20 дней и более.

«Не думаю, что нынешняя ситуация чем-то необычна, учитывая распространение инфекции в мире», – добавил Ким Ен Чхоль.

Напомним, в мировых СМИ ранее появились утверждения о якобы смерти Ким Чен Ына. Ряд изданий сообщали о серьезных проблемах со здоровьем у лидера КНДР. В Пхеньяне подчеркивали, что эта информация является ложной и злонамеренной, а СМИ КНДР выпустили сообщения, что северокорейский лидер работает с документами.

Газета ВЗГЛЯД анализировала слухи о кончине Ким Чен Ына, а также писала о том, что его преемницей может стать женщина.

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