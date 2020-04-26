Кто стоит за слухами о смерти Ким Чен Ына

Около двух недель мировые СМИ пытаются похоронить северокорейского лидера Ким Чен Ына. Москва и Пекин сообщениям западной прессы не доверяют, а в Пхеньяне подчеркнули: информация о тяжелом состоянии здоровья главы КНДР является ложной и злонамеренной. Кто в таком случае может быть заинтересован в распространении слухов о здоровье северокорейского лидера?

В субботу вечером сразу несколько мировых СМИ сообщили о смерти председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына. Так, американское издание New York Post со ссылкой на «очень солидный источник» в Hong Kong broadcast network сообщило о «возможной смерти» северокорейского лидера. А японский еженедельник Shukan Gendai заявил, что Ким Чен Ын якобы перенес сердечный приступ, после чего был экстренно госпитализирован в ближайшее отделение скорой помощи. И более того, в данный момент находится в «вегетативном состоянии».

Отметим, что западные СМИ пытаются «похоронить» Ким Чен Ына уже несколько недель. Например, не так давно телекомпания CNN со ссылкой на источник в Белом доме сообщила об ухудшении здоровья Ким Чен Ына. После этого президент США Дональд Трамп захотел выйти с ним на связь. Однако в Китае усомнились в надежности такой информации, а в Кремле заявили о намерении дождаться официальных данных.

При этом официальный Пхеньян опровергает сообщения о тяжелом состоянии Ким Чен Ына и сообщает, что глава государства поблагодарил рабочих крупнейшей стройки последних лет в городе Самчжиен. Посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль также не стал подтверждать слухи о состоянии вождя. Любопытно, что в Сеуле тоже не верят в смерть лидера Северной Кореи. «Позиция правительства является твердой. Ким Чен Ын жив и здоров», – цитирует CNN слова главного советника по внешней политике президента Южной Кореи Мун Чунг Ина.

Впрочем, разговоры о здоровье главы КНДР появились не на пустом месте. 15 апреля, когда в Северной Корее отмечается День Солнца и день рождения основателя страны Ким Ир Сена, его внук вопреки традициям на торжествах отсутствовал. С другой стороны, сами торжества в этом году были скромными из-за возможного распространения коронавируса в стране.

«Пока мы не увидим кортеж с гробом, ничего определенно говорить нельзя, а верить анонимам и источникам с сомнительной репутацией не стоит», – сказал «Коммерсанту» российский ученый-кореевед Константин Асмолов. По его мнению, для КНДР будет болезненнее, если Ким Чен Ын не умер, «а остался в вегетативном состоянии, потому что в этом случае непонятно, что делать с властью».

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В то же время ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Ким Ен Ун считает, что разговоры о состоянии северокорейского лидера имеют слишком зыбкую почву.

«Ким Чен Ын – такой же человек, как и все. Он мог простудиться, или просто отдохнуть, или уехать с инспекцией на секретные предприятия. Зачем все это показывать людям?» – сказал Ким Ен Ун газете ВЗГЛЯД. Он добавил, что в муссировании подобных слухов есть немало заинтересованных кругов в Южной Корее и США.

«Хронологически информационную кампанию начали издание NK Daily, которое по сути финансируется южнокорейской разведкой, и CNN – компания, которая распространяет fake news, поддерживает Демократическую партию США и является главным критиком Дональда Трампа», – продолжил собеседник.

«Почему они включились в эту кампанию? На прошлой неделе Трамп сообщил, что получил хорошее письмо от Ким Чен Ына. На следующий день Пхеньян призвал США не вводить людей в заблуждение и сообщил о том, что никаких писем не направлялось. Затем оппоненты главы Белого дома поняли, что между Трампом и Ким Чен Ыном можно вбить клин, рассорить их и воспользоваться этим в рамках президентской гонки в США», – добавил эксперт.

«Своя логика в этом есть. Во внешней политике Трампу похвастаться нечем. Из соглашения по климату он вышел, с Россией отношения хуже некуда, с ЕС поссорился, с Китаем – торговая война, на Ближнем Востоке – одни проблемы. Единственный позитив – это отношения с главой КНДР», – подчеркнул кореевед.

«Вот уже два с половиной года КНДР не проводит ядерных испытаний. Трамп – единственный президент США, который встретился с руководителем Северной Кореи и побывал на ее территории. Потому если Ким умрет – все эти достижения окажутся бесполезными для Трампа», – подчеркнул Ким Ен Ун.

Меж тем в западных СМИ вероятным преемником вождя считают его сестру – Ким Е Чжон. «Она уже в апреле стала кандидатом в члены Политбюро Трудовой партии Кореи (ТПК). Кроме того, Ким Е Чжон занимает пост первого заместителя руководителя агитации и пропаганды ЦК ТПК и, по слухам, отвечает за поддержание позитивного образа КНДР в мире. Кроме того, она уже выступала с жесткими заявлениями по межкорейским и американо-северокорейским отношениям. Девушка умная и боевая», – пояснил Асмолов.

«Она действительно очень стойкая и целеустремленная женщина с хорошей работоспособностью», – вторит Асмолову Ким Ен Ун. – У нее есть более чем десятилетний опыт работы в структурах государственной власти. Кроме того, она приобретает опыт международных переговоров с Южной Кореей, США и другими странами.

Ее действительно готовят к большой роли в государстве. Но говорить о том, что она станет преемником – преждевременно».

«Что касается других представителей северокорейской элиты – они работают в прежнем режиме. Например, позавчера премьер Ким Джэ Рен ездил в провинцию, где осматривал работу строительных подразделений, которые возводят объекты опреснения воды. Вы думаете, если бы Ким Чен Ын в это время находился в коматозном состоянии, его премьер разъезжал бы по стране? Все были бы заняты другими делами», – уверяет Ким Ен Ун.

При этом эксперт соглашается с тем, что достоверной информации о состоянии Ким Чен Ына нет, и даже ведущие разведки мира не могут ее добыть. Кроме того, нынешняя пропажа северокорейского лидера – не первая в истории. В 2014 году он не появлялся на публике полтора месяца якобы из-за травмы, полученной в ходе проверки полосы препятствий для военных. «Потому, думаю, ничего плохого в КНДР не происходит. Надо просто подождать – и все прояснится», – резюмировал Ким Ен Ун.

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