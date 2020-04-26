Кто стоит за слухами о смерти Ким Чен Ына

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26 апреля, воскресенье  |  Последнее обновление — 20:26  |  vz.ru
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США объявили новую энергетическую войну России

США накажут Россию и Китай за их превосходство в атомной энергетикеФото: US Nuclear Regulatory Commission
США признали, что критически отстали от России и даже от Китая в сфере ядерной энергетики. Однако Америка хочет во что бы то ни стало восстановить свое лидерство в атомной сфере. Это значит, что энергетическая борьба США с Россией не ограничится «Северным потоком». В чем Россия превосходит США и почему американцы так боятся китайского атома? Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Коронавирус «скачет» по России

Социальные контакты между людьми остаются главной причиной роста числа заражений коронавирусомФото: Владимир Песня/РИА Новости
Россия выходит на плато заболеваемости коронавирусом, заявил глава центра инфекционных болезней ЦКБ управделами президента Георгий Сапронов, объясняя скачки в численности заразившихся. Суточный прирост за последнюю неделю составлял от 4,2 до 6 тыс. человек. По прогнозам других экспертов, выход на плато произойдет только в июне. Откуда взялись скачки и чем грозит россиянам ослабление режима самоизоляции в майские праздники? Подробности...
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Сможет ли Зеленский спасти авиапром Украины

Цеха украинских авиазаводов сегодня используются не по прямому назначениюФото: Марина Лысцева/ТАСС
«Я не понимаю, почему на внутренних рейсах не летают наши самолеты. Где наш «Ан»?» Эти риторические вопросы о состоянии дел в авиаотрасли Украины задал не кто-нибудь, а президент страны Владимир Зеленский. Он намерен возродить украинский осколок великой советской авиационной промышленности, концерн «Антонов». Да только вряд ли получится – и вот почему. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Тайная жизнь Даниэля Дефо

Владимир Можегов, публицист
26 апреля исполняется 360 лет со дня рождения Даниэля Дефо – одного из самых известных писателей Нового времени. Суммарный тираж «Робинзона Крузо» уступает, наверное, лишь Библии. Но что мы знаем об этом человеке? Подробности...

Бог консерваторов и Бог либералов – это два разных Бога

Дмитрий Ольшанский, публицист
Чем дальше, тем чаще мне кажется, что Он везде. И со всеми. С теми, по крайней мере, кто хоть в сурового отца, хоть в доброго деда, но действительно верит. А это, знаете ли, сложнее всего. Подробности...
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Кто нас на Эльбе обнимал

Максим Соколов, публицист
В те победные дни рядовые участники войны искренне верили, что теперь, когда немец повержен, союзная дружба сохранится и все будет ладком да порядком. Радость братания оказалась недолгой. Подробности...
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      Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

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              Кто стоит за слухами о смерти Ким Чен Ына

              Ким Чен Ын не появлялся на людях около двух недель    26 апреля 2020, 19:35
              Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
              Текст: Алексей Нечаев

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              Около двух недель мировые СМИ пытаются похоронить северокорейского лидера Ким Чен Ына. Москва и Пекин сообщениям западной прессы не доверяют, а в Пхеньяне подчеркнули: информация о тяжелом состоянии здоровья главы КНДР является ложной и злонамеренной. Кто в таком случае может быть заинтересован в распространении слухов о здоровье северокорейского лидера?

              В субботу вечером сразу несколько мировых СМИ сообщили о смерти председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына. Так, американское издание New York Post со ссылкой на «очень солидный источник» в Hong Kong broadcast network сообщило о «возможной смерти» северокорейского лидера. А японский еженедельник Shukan Gendai заявил, что Ким Чен Ын якобы перенес сердечный приступ, после чего был экстренно госпитализирован в ближайшее отделение скорой помощи. И более того, в данный момент находится в «вегетативном состоянии».

              Отметим, что западные СМИ пытаются «похоронить» Ким Чен Ына уже несколько недель. Например, не так давно телекомпания CNN со ссылкой на источник в Белом доме сообщила об ухудшении здоровья Ким Чен Ына. После этого президент США Дональд Трамп захотел выйти с ним на связь. Однако в Китае усомнились в надежности такой информации, а в Кремле заявили о намерении дождаться официальных данных.

              При этом официальный Пхеньян опровергает сообщения о тяжелом состоянии Ким Чен Ына и сообщает, что глава государства поблагодарил рабочих крупнейшей стройки последних лет в городе Самчжиен. Посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль также не стал подтверждать слухи о состоянии вождя. Любопытно, что в Сеуле тоже не верят в смерть лидера Северной Кореи. «Позиция правительства является твердой. Ким Чен Ын жив и здоров», – цитирует CNN слова главного советника по внешней политике президента Южной Кореи Мун Чунг Ина. 

              Впрочем, разговоры о здоровье главы КНДР появились не на пустом месте. 15 апреля, когда в Северной Корее отмечается День Солнца и день рождения основателя страны Ким Ир Сена, его внук вопреки традициям на торжествах отсутствовал. С другой стороны, сами торжества в этом году были скромными из-за возможного распространения коронавируса в стране.

              «Пока мы не увидим кортеж с гробом, ничего определенно говорить нельзя, а верить анонимам и источникам с сомнительной репутацией не стоит», – сказал «Коммерсанту» российский ученый-кореевед Константин Асмолов. По его мнению, для КНДР будет болезненнее, если Ким Чен Ын не умер, «а остался в вегетативном состоянии, потому что в этом случае непонятно, что делать с властью».

              В то же время ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Ким Ен Ун считает, что разговоры о состоянии северокорейского лидера имеют слишком зыбкую почву.

              «Ким Чен Ын – такой же человек, как и все. Он мог простудиться, или просто отдохнуть, или уехать с инспекцией на секретные предприятия. Зачем все это показывать людям?» – сказал Ким Ен Ун газете ВЗГЛЯД. Он добавил, что в муссировании подобных слухов есть немало заинтересованных кругов в Южной Корее и США. 

              «Хронологически информационную кампанию начали издание NK Daily, которое по сути финансируется южнокорейской разведкой, и CNN – компания, которая распространяет fake news, поддерживает Демократическую партию США и является главным критиком Дональда Трампа», – продолжил собеседник.

              «Почему они включились в эту кампанию? На прошлой неделе Трамп сообщил, что получил хорошее письмо от Ким Чен Ына. На следующий день Пхеньян призвал США не вводить людей в заблуждение и сообщил о том, что никаких писем не направлялось. Затем оппоненты главы Белого дома поняли, что между Трампом и Ким Чен Ыном можно вбить клин, рассорить их и воспользоваться этим в рамках президентской гонки в США», – добавил эксперт.

              «Своя логика в этом есть. Во внешней политике Трампу похвастаться нечем. Из соглашения по климату он вышел, с Россией отношения хуже некуда, с ЕС поссорился, с Китаем – торговая война, на Ближнем Востоке – одни проблемы. Единственный позитив – это отношения с главой КНДР», – подчеркнул кореевед.

              «Вот уже два с половиной года КНДР не проводит ядерных испытаний. Трамп – единственный президент США, который встретился с руководителем Северной Кореи и побывал на ее территории. Потому если Ким умрет – все эти достижения окажутся бесполезными для Трампа», – подчеркнул Ким Ен Ун.

              Меж тем в западных СМИ вероятным преемником вождя считают его сестру – Ким Е Чжон. «Она уже в апреле стала кандидатом в члены Политбюро Трудовой партии Кореи (ТПК). Кроме того, Ким Е Чжон занимает пост первого заместителя руководителя агитации и пропаганды ЦК ТПК и, по слухам, отвечает за поддержание позитивного образа КНДР в мире. Кроме того, она уже выступала с жесткими заявлениями по межкорейским и американо-северокорейским отношениям. Девушка умная и боевая», – пояснил Асмолов.

              «Она действительно очень стойкая и целеустремленная женщина с хорошей работоспособностью», – вторит Асмолову Ким Ен Ун. – У нее есть более чем десятилетний опыт работы в структурах государственной власти. Кроме того, она приобретает опыт международных переговоров с Южной Кореей, США и другими странами.

              Ее действительно готовят к большой роли в государстве. Но говорить о том, что она станет преемником – преждевременно».

              «Что касается других представителей северокорейской элиты – они работают в прежнем режиме. Например, позавчера премьер Ким Джэ Рен ездил в провинцию, где осматривал работу строительных подразделений, которые возводят объекты опреснения воды. Вы думаете, если бы Ким Чен Ын в это время находился в коматозном состоянии, его премьер разъезжал бы по стране? Все были бы заняты другими делами», – уверяет Ким Ен Ун.

              При этом эксперт соглашается с тем, что достоверной информации о состоянии Ким Чен Ына нет, и даже ведущие разведки мира не могут ее добыть. Кроме того, нынешняя пропажа северокорейского лидера – не первая в истории. В 2014 году он не появлялся на публике полтора месяца якобы из-за травмы, полученной в ходе проверки полосы препятствий для военных. «Потому, думаю, ничего плохого в КНДР не происходит. Надо просто подождать – и все прояснится», – резюмировал Ким Ен Ун.

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