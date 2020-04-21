В Кремле отреагировали на слухи о болезни Ким Чен Ына

В Кремле знают о сообщениях СМИ про болезнь лидера КНДР Ким Чен Ына, но не в курсе, насколько они соответствуют действительности, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы видели сообщения СМИ. Не знаем, в какой степени эти сообщения соответствуют действительности. Ждем официальных данных», – пояснил Песков, передает РИА «Новости».

Ранее южнокорейские СМИ сообщили, что Ким Чен Ын якобы проходит курс лечения после операции, связанной с сердечно-сосудистой системой.

В Китае ранее усомнились в источниках информации о состоянии здоровья северокорейского лидера.

Напомним, один из крупнейших праздников в КНДР, День рождения основателя страны Ким Ир Сена, прошел без массовых мероприятий в связи с возможным распространением коронавируса.