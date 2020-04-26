Посол КНДР в Москве не подтвердил слухи об ухудшении состояния Ким Чен Ына

Депутат Госдумы Казбек Тайсаев проводил встречу с северокорейским послом Син Хон Чхолем, нет никаких сведений об ухудшении состояния лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщил посол.

«Я сегодня разговаривал с посольством, вы знаете, появились некие публикации (о здоровье Ким Чен Ына). Мы опираемся только на официальную информацию, официальной информации о болезни руководителя (КНДР) нет. Я сегодня с утра общался с сотрудниками посольства», – заявил Тайсаев, передает ТАСС.

Парламентарий уточнил, что российская делегация планирует отправиться в КНДР в октябре, если позволит ситуация с коронавирусом. Делегация планирует посетить очередную годовщину трудовой партии Северной Кореи, сообщает РИА «Новости». При этом планируется, что делегация КНДР прилетит в Россию с ответным визитом в октябре.

Син Хон Чхоль в диалоге сообщил, что КНДР справляется с пандемией коронавируса в плановом порядке, проблемы с эпидемией в стране нет.

Ранее японский еженедельник Shukan Gendai заявил, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в ходе осмотра региона якобы перенес сердечный приступ, после чего был экстренно госпитализирован в ближайшее отделение скорой помощи.

При этом власти КНДР опровергли сообщения о тяжелом состоянии здоровья Ким Чен Ына. В воскресенье официальные СМИ страны сообщили, что глава государства поблагодарил рабочих крупнейшей стройки последних лет в городе Самчжиен.