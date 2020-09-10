ДНР обвинила Киев в срыве совместной инспекции под Горловкой

Украинская сторона сорвала проведение совместной инспекции украинских инженерных сооружений в районе населенного пункта Шумы под Горловкой, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Украинская сторона в последний момент озвучила новые невозможные для выполнения требования для осуществления инспекции», – приводит ТАСС заявление представительства ДНР.

В частности, руководитель СЦКК Украины потребовал у руководителя представительства ДНР Руслана Якубова наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, паспорта России либо Украины, а также отсутствие какого-либо упоминания на шевронах и удостоверениях аббревиатуры «ДНР».

По словам руководителя СЦКК Украины, их наличие «является факторами, препятствующими проведению инспекции».

Тем временем в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что украинская сторона отказалась от запланированной инспекции, поскольку не получила возможности провести зеркальные проверки позиций ДНР и ЛНР.

«Украинская сторона согласилась на то, чтобы представитель ОБСЕ в присутствии представителей сторон на линии разграничения зафиксировал факт отсутствия каких-либо нарушений договоренностей о режиме прекращения огня со стороны Украины», – говорится в документе.

Отмечается, что власти Украины обратилась с предложением зеркально посмотреть и на районы расположения формирований в ДНР и ЛНР.

«Однако сегодня это невозможно по объективным причинам. Ключевая из которых – отсутствие нарушений с нашей стороны. Карантин также влияет на детали того, как могли бы пройти инспекции в районе Шумов. Учитывая все это, <...> констатируем, что инспекция в районе Шумов Донецкой области пока не может быть проведена», – сказано в заявлении.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин принял решение отменить приказ об уничтожении укреплений вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Шумы после того, как Киев согласился провести совместную инспекцию украинских инженерных сооружений у линии соприкосновения.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина намерена созвать внеочередное заседание Контактной группы по Донбассу в режиме видеоконференции после заявлений ДНР о планах уничтожить инженерные сооружения украинской стороны у линии разграничения.

Позже в пресс-службе офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ не обнаружила изменений в части позиций вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы на линии соприкосновения в Донбассе.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что происходит на линии разграничения и каким образом Украина спровоцировала ДНР на открытие огня.

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