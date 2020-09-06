Офис Зеленского заявил, что СММ ОБСЕ опровергла изменения в позициях ВСУ в Донбассе

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ не обнаружила изменений в части позиций Вооруженный сил Украины в районе населенного пункта Шумы на линии соприкосновения в Донбассе, сообщили в пресс-службе офиса президента Украины Владимира Зеленского.

«В документе ОБСЕ четко указано, что миссия провела воздушное наблюдение в районе населенного пункта Шумы и не выявила никаких изменений в существующих позициях Вооруженных сил Украины по сравнению с 5 июля 2020 года. То есть СММ ОБСЕ фактически подтверждает отсутствие каких-либо изменений в позиционном расположении Вооруженных сил Украины, которые нарушали бы договоренности ТКГ от 22 июля 2020 года о мерах по усилению режима прекращения огня», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Напомним, Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что отдаст приказ уничтожить инженерные сооружения ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе.

До этого в начале сентября контактная группа по Донбассу договорилась о продолжении перемирия.