Глава ДНР приказал уничтожить сооружения украинских силовиков у линии разграничения

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что отдаст приказ уничтожить инженерные сооружения ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе.

В официальном Telegram-канале главы ДНР указывается, что Украина проигнорировала «обоснованные требования» республики. Пушилин «ожидал вчера получить от СЦКК документ о том, что нарушения были устранены украинской стороной или хотя бы ведется работа по их устранению».

Глава республики отметил, что представители республики в СЦКК сообщат украинской стороне подробные координаты места проведения операции. Он призвал ВСУ отвести военных из указанного района с 8.00 7 сентября.

«Нам не нужны человеческие жертвы. Нам не нужен срыв перемирия. Мы хотим только соблюдения достигнутых договоренностей», – указал Пушилин.

Ранее в пресс-службе главы ДНР заявили, что ополчение может уничтожить позиции и укрепления ВСУ в Донбассе, если Киев до 3 сентября не предоставит акт по устранению вновь возведенных траншей и других инженерных сооружений.

Напомним, 2 сентября контактная группа по Донбассу договорилась о продолжении перемирия.