Украина отреагировала на планы ДНР разрушить инженерные сооружения ВСУ

Украина намерена созвать внеочередное заседание Контактной группы по Донбассу в режиме видеоконференции после заявлений ДНР о планах уничтожить инженерные сооружения украинской стороны у линии разграничения, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Наш президент был проинформирован об этом, он чрезвычайно обеспокоен этим. Мы сразу сделали шаг в ответ: мы, Украина, созываем заседание внеочередное Трехсторонней контактной группы буквально на завтра», – заявил Кулеба в эфире украинского телевидения, передает ТАСС.

Напомним, Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что отдаст приказ уничтожить инженерные сооружения ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе.

До этого в начале сентября контактная группа по Донбассу договорилась о продолжении перемирия.