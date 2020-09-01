Медведчук заявил о «новом уровне» внешнего управления Украиной

Ратификация Верховной радой меморандума с ЕС подчеркивает, что Украина находится под внешним управлением и контролем Запада. Такое мнение выразил глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

«Очередное голосование за продажу суверенитета Украины произошло на следующий день после празднования Дня независимости Украины. Демонстрируя полное единство, фракция партии «Слуга народа» совместно с «Европейской солидарностью» [экс-президента Украины Петра] Порошенко и рядом других депутатов, с подачи президента Украины Владимира Зеленского, 248 голосами ратифицировали Меморандум о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и Европейским союзом как кредитором и кредитного соглашения между Украиной, Национальным банком Украины и Европейским союзом относительно получения Украиной макрофинансовой помощи ЕС в размере до 1,2 млрд евро», – приводит пресс-служба ОПЗЖ слова Медведчука, передает ТАСС.

По мнению политика, «Украина давно находится под внешним управлением и контролем Запада, выполняет все пожелания и «хотелки» заокеанских хозяев». Теперь, как считает Медведчук, этим меморандумом ЕС, МВФ и другие западные структуры лишь закрепляют свой контроль над стратегически важными предприятиями Украины, налоговой и таможенной службами, судебной системой, антикоррупционными органами и другими учреждениями.

«Своим решением Верховная рада открывает выход на новый уровень внешнего управления Украиной – когда такое управление реализуется не путем отдельных требований, а путем тотального рейдерства системы власти: ключевые должности передаются «смотрящим» Запада», – заключил он.

Парламент Украины 25 августа ратифицировал меморандум с ЕС и соглашение о предоставлении стране кредита на сумму 1,2 млрд евро. Ожидается, что сумма займа будет разделена на два равных транша, которые могут быть использованы для баланса бюджетного дефицита и поддержки структурных реформ на Украине.

Выделение остальной суммы будет одобрено европейской стороной лишь после выполнения ряда условий. В частности, Киев должен передать централизованные закупки лекарственных средств, медицинских изделий и индивидуальных средств защиты госпредприятию «Медицинские закупки Украины».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский политик Виктор Медведчук якобы «финансируется» из России. По его словам, «есть большие вопросы», касающиеся финансирования «Оппозиционной платформы – За жизнь», и нужно выяснить, «кто они такие». В Кремлем отметили, что Россия не финансирует Медведчука.