В Кремле опровергли финансирование украинского политика Медведчука

Россия не финансирует главу политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что Россия не финансирует Медведчука, передает РИА «Новости».

Представитель Кремля также заявил, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить или опровергнуть информацию, что в 2014 году экс-президент Украины Петр Порошенко поздравлял российского лидера Владимира Путина с Днем России, что «никаких обменов поздравительными посланиями, которые протокольно предусмотрены по таким национальным праздникам, не осуществлялось».

«Не осуществляется, собственно, и сейчас, к сожалению», – добавил Песков.

Он отметил, что ему не известно «о телефонных разговорах, во время которых звучали такие поздравления».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Медведчук якобы «финансируется» из России. По его словам, «есть большие вопросы», касающиеся финансирования «Оппозиционной платформы – За жизнь», и нужно выяснить, «кто они такие».

Политсила, в свою очередь, выражала мнение, что Зеленский с помощью Службы безопасности устраняет оппозицию в стране.

Отметим, что Медведчук неоднократно проводил встречи с руководством России. Его визиты в Москву вызывают недовольство националистов и украинских политиков.

Служба безопасности Украины начала расследование обстоятельств одного из визитов Медведчука в Россию по статьям «Госизмена» и «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Также ранее на Украине разгорелся скандал из-за поздравлений Порошенко в адрес России.

Кроме того, украинский депутат Андрей Деркач обнародовал аудиозапись якобы телефонного разговора Порошенко с Путиным от 30 апреля 2015 года, на которых они обсуждали минские переговоры по Донбассу. В Кремле заявили, что не знают об этих записях.