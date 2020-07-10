В Кремле опровергли финансирование украинского политика Медведчука

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10 июля, пятница  |  Последнее обновление — 13:44  |  vz.ru
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У России есть способ прорвать американскую «электронную блокаду»

Ряд микроэлектронных компонентов Россия способна разрабатывать самостоятельноФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Важнейшая для российской экономики и безопасности новость прошла малозамеченной: правительство резко увеличивает господдержку радиоэлектронной промышленности. Финансирование вырастет более чем на порядок, до 160 млрд рублей. Каким образом США ограничивают доступ России к новейшим разработкам микроэлектроники и какой должна быть реакция России? Подробности...
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Скандальные пленки показали тайные побуждения Порошенко

В начале своего правления Порошенко демонстрировал готовность договориться с ПутинымФото: POOL New/Reuters
На Украине набирает обороты скандал с «пленками Деркача» – записями телефонных бесед, которые, как утверждается, вел Петр Порошенко в бытность свою президентом. Если эти записи аутентичны, то Порошенко в 2016 году лебезил не только перед руководством США, но и перед Владимиром Путиным. Как это скажется на репутации Порошенко? Подробности...
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Хабаровскому губернатору припомнили «лихие нулевые»

Следствие считает Фургала организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателейФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
В ночь со среды на четверг правоохранители задержали главу Хабаровского края Сергея Фургала. В отличие от других громких «губернаторских» дел, чиновник подозревается не в экономических махинациях, а в совершении особо тяжких преступлений. По мнению экспертов, задержание Фургала должно было состояться гораздо раньше. В чем именно подозревается хабаровский губернатор? Подробности...
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Православные хотят отомстить Эрдогану неудачным образом

Если бы Российская империя дожила до конца Первой мировой войны, Стамбул вновь стал бы Константинополем, а мечеть − православным собором Святой СофииФото: Hans Lippert/image BROKER/Global look Press
В Греции придумали возможный ответ на план президента Турции по превращению в мечеть константинопольской Святой Софии − того самого собора, возвращение православных служб в который было главной целью царской Москвы и императорского Петербурга. Теперь родной дом «отца турок» может превратиться в музей геноцида. Но это очень плохой способ отомстить Эрдогану. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Человечество пошло по пути мышей

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Самцы вообще отказались от социальной борьбы и функций, и занимались только наведением красоты и чистоты шкурки, сном, едой и, по некоторым данным – однополым сексом. И в принципе стали неспособны на сильное и сложное поведение. Подробности...

Почему битва за Британию была важна для СССР

Тимур Шерзад, журналист
80 лет назад, 10 июля 1940 года, в английском небе разгорелось напряженное многомесячное воздушное сражение. Взгляды всего мира к нему приковывал не только его размах, но и значение результата – успех или провал немецкого воздушного наступления определял путь, по которому пойдет Вторая мировая война. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Живых людей математической моделью не охватишь

Руслан Хвостов, председатель партии «Зеленая альтернатива»
Графики Сергея Шпилькина уже неделю будоражат воображение общественности, и причина вполне понятна. Если на самом деле кто-то вбросил на референдуме 20 млн бюллетеней, то какой смысл нам заниматься политикой? Какой смысл в создании новых партий, если все и так будет «нарисовано»? Подробности...
Обсуждение: 117 комментариев
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              В Кремле опровергли финансирование украинского политика Медведчука

              10 июля 2020, 13:31

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Россия не финансирует главу политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

              Песков заявил, что Россия не финансирует Медведчука, передает РИА «Новости».

              Представитель Кремля также заявил, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить или опровергнуть информацию, что в 2014 году экс-президент Украины Петр Порошенко поздравлял российского лидера Владимира Путина с Днем России, что «никаких обменов поздравительными посланиями, которые протокольно предусмотрены по таким национальным праздникам, не осуществлялось».

              «Не осуществляется, собственно, и сейчас, к сожалению», – добавил Песков.

              Он отметил, что ему не известно «о телефонных разговорах, во время которых звучали такие поздравления».

              Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Медведчук якобы «финансируется» из России. По его словам, «есть большие вопросы», касающиеся финансирования «Оппозиционной платформы – За жизнь», и нужно выяснить, «кто они такие».

              Политсила, в свою очередь, выражала мнение, что Зеленский с помощью Службы безопасности устраняет оппозицию в стране.

              Отметим, что Медведчук неоднократно проводил встречи с руководством России. Его визиты в Москву вызывают недовольство националистов и украинских политиков.

              Служба безопасности Украины начала расследование обстоятельств одного из визитов Медведчука в Россию по статьям «Госизмена» и «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

              Также ранее на Украине разгорелся скандал из-за поздравлений Порошенко в адрес России.

              Кроме того, украинский депутат Андрей Деркач обнародовал аудиозапись якобы телефонного разговора Порошенко с Путиным от 30 апреля 2015 года, на которых они обсуждали минские переговоры по Донбассу. В Кремле заявили, что не знают об этих записях.


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