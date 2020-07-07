На Украине разгорелся скандал из-за поздравлений Порошенко в адрес России

Депутат Рады Ирина Верещук на украинском телеканале напомнила экс-главе государства Петру Порошенко о том, как тот поздравлял российского коллегу Владимира Путина с Днем России в 2014 году.

Верещук в эфире шоу сообщила, что 12 июня 2014 года Порошенко поздравил Путина с Днем России, и отметила, что эту информацию можно проверить, передает РИА «Новости».

После этого экс-президент Украины обвинил ее во лжи, и депутат предъявила ему новость украинского канала «24», который, ссылаясь на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, сообщил о поздравлении.

Порошенко заявил, что эта информация не соответствует действительности, и заявил, что Верещук занимается «распространением российской пропаганды»

Стоит отметить, что 12 июня 2014 года на сайте Кремля была опубликована новость, в которой сообщается, что Порошенко действительно поздравил Путина с Днем России.

В соцсетях политики и общественность принялись активно комментировать ситуацию. Одни обвинили Верещук в пропаганде, некоторые уверены, что Порошенко действительно поздравлял российского лидера.

«У меня простой вопрос: а зачем Порошенко звонил Путину именно в День России 12 июня? Ни днем раньше, ни днем позже. Мне не удалось найти никаких следов опровержения от Порошенко или администрации президента факта поздравления, которые бы они делали в 2014 году», – задался вопросом депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Сергей Власенко.

Депутат от партии Порошенко «Европейская солидарность» Владимир Арьев заявил, что Верещук сделала это заявление в угоду российской стороне.

«История со специфическим депутатом от «Слуги народа» Верещук и ее упреками Порошенко в результате доказала только одно: «измена» прошлых лет происходила из Москвы, так же как и главные ее источники-распространители – «зрадофилы», – отметил парламентарий.

В воскресенье Порошенко вспоминал об «освобождении» Краматорска и Славянска. По его словам, жители Донбасса в 2014 году «с благодарностью и уважением встречали воинов-освободителей».