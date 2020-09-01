На первую «прямую линию» с Дегтяревым поступило более 300 звонков и 3 тыс. сообщений

Жители Хабаровского края отправили более 3 тыс. сообщений через соцсети в ходе первой «прямой линии», которую провел временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Еще более 300 человек адресовали главе края вопросы по телефону в колл-центр, передает «Интерфакс».

«Прямая линия» продолжалась более трех часов. Жителей региона и журналистов интересовали благоустройство городов и поселков, строительство и ремонт краевых дорог, социальные выплаты, проблемы здравоохранения и образования, программы по сносу ветхого и аварийного жилья, ипотека, доступность государственных услуг, цены на рыбу и многое другое.

Спрашивали врио губернатора о кадровых назначениях в правительстве края, перспективах развития Большого Уссурийского острова у Хабаровска.

«Все вопросы мы обработаем. Это наша не последняя «прямая линия», формат очень интересный. Я благодарю всех, кто на связи был. Всех чиновников (участвовавших дистанционно). Прошу прощения, что мы немного задержали, время позднее, у всех тоже семьи, дети, домашние дела. Но это надо, коллеги», – сказал Дегтярев.

Также он заявил, что по итогам месяца работы может назвать главной проблемой региона практически полностью демонтированную систему государственного управления.

«Главный вывод, не хочу никого обидеть, что здесь, по моим ощущениям, отсутствовала система государственного управления в том виде, в котором она должна быть – с ответственными, с контролем, с работой с федеральным центром качественной, без заигрываний, но и без критики», – сказал Дегтярев в ходе прямой линии, передает РИА «Новости».

«Я считаю, что была здесь госвласть демонтирована. Не хочу обвинять предшественников и кто это сделал, это, мне кажется, просто тянулось-тянулось и в какой-то момент все пришло к тому состоянию, в котором я все это дело возглавил. Почему – не знаю», – добавил он.

Дегтярев рассказал о кадровой политике в правительстве региона и отметил, что набирать кадры планирует в основном среди хабаровчан. Он отметил, что пригласил многих выходцев из Хабаровского края, которые сделали карьеру в органах государственной власти в других регионах, вернуться и работать с ним, в частности, региональный минздрав возглавил Евгений Никонов, который ранее работал в департаменте здравоохранения Москвы.

Дегтярев анонсировал назначения руководителей других министерств и пообещал, что в среду лично представит нового министра культуры региона. «Сразу могу сказать, что на транспорт поставлю не местного чиновника. Почему – объясняю. Вы знаете, и.о. министра транспорта сейчас под домашним арестом прежний, которого я критиковал. Какого ни возьми чиновника местного, связанного с дорожным строительством или транспортом, прилаживаю его, пытаюсь так приладить, так – и везде вижу последствия. С кем-то учился, с кем-то имел дело, какие-то пятна в биографии», – рассказал Дегтярев.

Напомним, 20 июля президент Владимир Путин подписал указ, которым отправил экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в отставку в связи с утратой доверия, а пост врио главы края предложил занять Дегтяреву, который до этого момента был депутатом Госдумы от ЛДПР.

Бывший губернатор был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.