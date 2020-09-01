В Грузии предсказали скорое изгнание Саакашвили с Украины

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, главу украинского исполкома реформ вскоре выдворят с Украины, заявил во вторник министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«У меня есть уточненная информация, его роль на Украине практически равна нулю и его выгонят оттуда, как сделали это раньше (при бывшем президенте Украины Петре Порошенко – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал министр.

«Каждое слово Саакашвили – это ложь. Он запомнился как один из самых позорных главнокомандующих, когда во время войны с Россией трусливо валялся на земле», – отметил он.

Как отметил Ираклий Гарибашвили, Саакашвили и его команды совершали в Грузии «тяжелейшие преступления».

По его словам, экс-президенту придется отсидеть за это в грузинской тюрьме.

«Он – маньяк, помешавшийся на жажде власти, он больше не сможет обмануть народ Грузии», – сказал министр.

Напомним, грузинская партия Саакашвили «Единое национальное движение» намеревалась выдвинуть его кандидатом в премьер-министры страны в преддверии выборов в парламент, которые пройдут 31 октября.

В случае возвращения на родину с Украины Михаил Саакашвили будет взят под стражу, заявила министр юстиции Теа Цулукиани. «Будем только приветствовать, если он найдет в себе силы вернуться. На границе его ждет процедура задержания и, конечно, место заключения, так как он разыскивается и в отношении него вынесен не один приговор», – сказала министр.

Напомним, что в мае Грузия отозвала из Киева своего посла Теймураза Шарашенидзе для консультаций после назначения экс-президента Грузии на должность главы исполкома украинских реформ.