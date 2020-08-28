Грузинская оппозиция собралась выдвинуть Саакашвили в премьеры Грузии

Партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» выдвинет его кандидатом в премьер-министры страны в преддверии выборов в парламент, которые пройдут 31 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Как заявил телекомпании «Имеди» председатель парламентской фракции «националов» Роман Гоциридзе, «7 сентября официально стартует наша предвыборная кампания, и Саакашвили будет представлен кандидатом в премьер-министры наряду с персональным составом теневого кабинета».

По его словам, экс-президент Грузии, ныне – гражданин Украины и глава украинского исполкома реформ Саакашвили твердо решил продолжить политическую карьеру в Грузии.

Накануне министр юстиции Теа Цулукиани заявила, что в случае возвращения на родину экс-президент будет взят под стражу.

«Будем только приветствовать, если он найдет в себе силы вернуться. На границе его ждет процедура задержания и, конечно, место заключения, так как он разыскивается и в отношение него вынесен не один приговор», – сказала министр.

Экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ и гражданин этой страны Михаил Саакашвили, заочно осужденный на родине на три и шесть лет лишения свободы за коррупцию и превышение служебных полномочий, заявил о возвращении в Грузию, которую покинул семь лет назад.

«Я возвращаюсь», – заявил он в социальных сетях.

Участие в выборах иностранных граждан не разрешено грузинскими законами.

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