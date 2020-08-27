Саакашвили объявил о возвращении в Грузию

Взгляд
27 августа, четверг  |  Последнее обновление — 11:22  |  vz.ru
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Экологический налог втягивает Европу в торговую войну

Европа готовит сильный удар по российским углеводородам Максим Богодвид/РИА Новости
Европа готова ввести новый углеродный налог, от которого пострадают поставщики нефти, газа и стального проката. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал эту меру «скрытым протекционизмом», ведь нововведение может поставить экспортеров в абсолютно неравные условия. Ущерб от налога оценивается в десятки миллиардов долларов ежегодно. Введение ответных мер означает по сути начало торговой войны. Подробности...
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Политические стартапы хотят говорить с избирателем на новом языке

<a href="https://riafan.ru/">riafan.ru</a>/Наталья Макеева
Новые политические партии России пытаются искать эффективные способы коммуникации с населением. И для этого они используют не только современные платформы и идеи, но и новый политический язык, не характерный для ветеранов российской политики. К такому выводу пришли политологи, социологи и сами лидеры новых партий в ходе круглого стола, посвященного политическим стартапам.  Подробности...
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Коронавирус наносит двойной удар

«Я опять здесь, в инфекционной больнице. Опять COVID-19. Во второй раз заболел», – рассказал глава республики Телеканал «360°»/Youtube
Всемирная организация здравоохранения признала: увы, повторное заражение коронавирусом все-таки возможно. Чуть ранее диагноз COVID-19 был вторично поставлен высокопоставленному российскому чиновнику - главе Тывы. Прежде ученые говорили о стопроцентной гарантии получения иммунитета переболевшими. Новые данные открывают перед человечеством две перспективы, одна из которых безрадостна. Подробности...
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Примирению Абхазии и Грузии мешает взаимная ненависть

Лаша Сакания совершил непростительную по меркам абхазского общества ошибку facebook.com/sakaniyalasha
Ряд грузинских политиков с помощью двусмысленной гуманитарной акции попытались найти пути сближения с Абхазией. Это немедленно вызвало в Сухуме грандиозный скандал и привело к отставке советника президента страны. Почему все подобные попытки примирить Абхазию и Грузию обречены на провал? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Абсурдный мир советской власти глазами маленького человека

Алексей Алешковский, сценарист
Метафизика советской власти непостижима без погружения в быт, о который разбилась даже любовная лодка ее главного поэта. Советская власть – «Титаник» и айсберг одновременно; энтелехия революции, которая убивает своих детей как Тарас Бульба – тем, чем она их породила. Подробности...

Радиоэфир без боя сдан китайцам

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Все это похоже на инопланетное нашествие – эти местные дикторы, которые фигачат на родном языке китайскую пропаганду. Я таких станций по Европе насчитал штук пятнадцать. С тоской пытался найти хоть одну русскоязычную. Нашел. И она тоже оказалась китайской. Подробности...
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Русской традиции бить немцев на их территории – 285 лет

Тимур Шерзад, журналист
26 августа 1735 года русские регулярные войска впервые вышли к реке Рейн, пройдя сквозь все германские земли. В тот раз они шли на помощь немцам, но вскоре русско-германские отношения заиграли совсем другими красками. Подробности...
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США повесят на Китай геноцид

Причерноморье в огне

Лукашенко не случайно вооружился автоматом

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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    Саакашвили объявил о возвращении в Грузию

       27 августа 2020, 11:04
    Фото: REUTERS/David Mdzinarishvili
    Текст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ и гражданин этой страны Михаил Саакашвили, заочно осужденный на родине на три и шесть лет лишения свободы за коррупцию и превышение служебных полномочий, заявил о возвращении в Грузию, которую покинул семь лет назад, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Я возвращаюсь», – заявил он в социальных сетях.

    Признав, что во время его правления в 2004–2013 годах были допущены «очень тяжелые ошибки», он пишет, что «всегда хотел всего хорошего для своего народа», и приносит извинения.

    Украину он называет «вторым домом» и благодарит ее за то, что эта страна приняла его.

    Напомним, что в мае Грузия отозвала из Киева своего посла Теймураза Шарашенидзе для консультаций после назначения экс-президента Грузии на должность главы исполкома украинских реформ.

    Саакашвили обещает, что после его возвращения грузины заживут «лучше» и «богаче».

    Саакашвили регулярно говорит о намерении вернуться в Грузию, однако ныне он более категоричен в своем заявлении. Его слова наблюдатели связывают с приближением выборов в парламент, которые состоятся 31 октября. Примечательно, что иностранец, согласно грузинским законам, не может принимать участие в выборах или спонсировать какую-либо партию.

    Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна «огребает» после каждого заявления главы исполнительного комитета нацсовета реформ Михаила Саакашвили в адрес Грузии. В Тбилиси предложили Украине отправить Саакашвили в психбольницу.

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