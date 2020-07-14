Киев заявил об «огребающей» из-за заявлений Саакашвили Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна «огребает» после каждого заявления главы исполнительного комитета нацсовета реформ Михаила Саакашвили в адрес Грузии.

«Есть гражданин Украины, который не уполномочен правами (…) представлять страну, но который активно комментирует ситуацию в Грузии накануне выборов. Имя этого гражданина – Михаил Саакашвили. И каждое его заявление заканчивается тем, что украинского посла вызывают в МИД Грузии и выражают ему там свое недовольство заявлениями. Тут в чем дисбаланс: частное лицо выступает, а государство за это, извиняюсь, огребает», – передает слова Кулебы «Лига.Новости».

Он добавил, что Украина очень ценит двусторонние отношения с Грузией и надеется на стабилизацию отношений и на устранение «этого раздражителя». «Я глубоко убежден, что заявления любого частного лица не могут разрушить или подвесить отношения между нашими народами или отношения между нашими странами», – отметил глава ведомства, сообщает РИА «Новости».

Ранее посол Украины в Грузии Игорь Долгов был вызван в МИД, где ему объявили об «озабоченности из-за неприемлемых заявлений украинского официального лица» – Саакашвили.

Кроме того, Грузия в жесткой форме потребовала от Украины пресечь вмешательства в ее внутренние дела Саакашвили, который заявил, что намерен активно участвовать в предвыборном процессе на его родине перед октябрьским голосованием в парламент и способствовать смене властей.