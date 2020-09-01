В Грузии призвали не политизировать футбольный матч с московским «Динамо»

Бывший нападающий сборной СССР и «Динамо» (Тбилиси) Реваз Челебадзе призвал не политизировать предстоящий футбольный матч в Лиге Европы между грузинским «Локомотивом» и московским «Динамо», но сказал, что в случае победы тбилисским игрокам должны «поставить памятники». Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Грузии.

«Динамо – фаворит этой пары. В московском клубе есть игроки, зарабатывающие за год больше бюджета всего «Локомотива». Если «Локомотив» выиграет 17 сентября, то каждому грузинскому игроку мы должны поставить памятник», – сказал ветеран футбола Общественному ТВ Грузии.

При этом он призвал не политизировать игру – после войны 2008 года между двумя странами нет дипломатических отношений. Несмотря на это, жеребьевка не разводит сборные и клубы России и Грузии.

«Не нужно обременять игроков «Локомотива» разговорами о политике. Политика – это дело политиков. Но если наши победят, то могут хорошо зарекомендовать себя и получить приглашения в сборную Грузии или в хорошие команды», – сказал Челебадзе.

Матч состоится в Тбилиси. До этого в европейских кубках грузинская и российская команды играли 24 года назад. Тогда в розыгрыше Кубка УЕФА по итогам двух встреч тбилисские динамовцы победили торпедовцев Москвы.