Байден осудил Трампа за «покорность» Путину

1 сентября 2020, 03:52

Кандидат в президенты от Демократической партии США Джо Байден раскритиковал действующего главу американского государства Дональда Трампа за «покорную роль в отношениях» с Москвой. Байден заявил, что «видел сообщения» о том, как «российские силы атаковали американских солдат в Сирии». По его словам, россияне «поранили» солдат США. «Вы слышали хотя бы слово от Трампа? Он хоть палец поднял?» – приводит слова Байдена РИА «Новости». Он заявил, что «никогда раньше ни один из президентов США не играл такой покорной роли в отношениях с российскими лидерами». Как заявил Байден, «это не только опасно, но и унизительно». Как рассказывала газета ВЗГЛЯД, в Сирии автомобили военной полиции ВС России сорвали попытку американских броневиков блокировать движение патруля. Байден в очередной раз заявил, что Москва якобы «устанавливала награды за головы американских солдат». По его словам, Трамп «даже не поднимал эту тему в своих многочисленных телефонных переговорах», хотя должен был «указать Путину на то, что это недопустимо, что если они позволят себе дотронуться до американского солдата, последует расплата», передает ТАСС со ссылкой на Associated Press. Издание New York Times выступило с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане». В Пентагоне заявили, что у них нет доказательств информации о сговоре России с боевиками. Байден обвинил Трампа в неспособности положить конец вспышкам насилия на расовой почве в американских городах: «Он лишь стремится подогревать ситуацию, он разжигает насилие». Байден осудил насилие, грабежи и поджоги, сопровождавшие акции протеста. «Те, кто предпринимает такие действия, должны нести уголовную ответственность», – сказал он. Напомним, Трамп заявил, что «Байден использует стратегию мафии» и «морально поддерживает» беспорядки и вандализм. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

