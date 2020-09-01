Трамп обвинил Байдена в использовании стратегии мафии

Минюст и министерство внутренней безопасности США создадут оперативный центр по борьбе с беспорядками, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

Центр будет создан для борьбы с «гражданскими беспорядками левых», сказал Трамп, заявив, что у американских властей «нет никакой терпимости к насилию и ноль терпимости к анархии». Он также обвинил кандидата в президенты от демократов Джо Байдена в том, что тот «морально поддерживал» беспорядки и вандализм, решив «сдаться левой толпе... и дать им все рычаги контроля над властями США», передает РИА «Новости».

«Но когда вы капитулируете перед толпой, вы получаете не свободу, а фашизм, это происходит везде», – приводит слова президента США ТАСС.

Он заявил, что «Байден использует стратегию мафии – толпа оставит вас в покое, если вы дадите ей то, что она хочет». Но если дать толпе «что-то один раз, они начнут требовать еще и еще», сказал Трамп, добавив, что «если властвует толпа, то демократия мертва».

Президент США утверждает, что нынешние волнения в стране являются следствием «идеологической обработки» американских школьников и студентов со стороны преподавателей, придерживающихся левых политических взглядов.

По его словам, «многим юным американцам рассказывают ложь о том, что Америка – это безнравственная страна, охваченная расизмом». Он призвал «восстановить общую национальную идентичность, которая будет строиться вокруг общих американских ценностей». Глава государства сказал, что этих ценностей у США «полно». Трамп считает, что нужно восстановить «патриотическое воспитание в школах», «учить детей тому, что Америка – это исключительная, свободная и справедливая страна, которая стоит того, чтобы ее оборонять, сохранять и защищать».

По его мнению, демократы «потеряли контроль над радикальными левыми».

Трамп заявил, что более 200 человек задержаны в разных городах страны за беспорядки. Он не пояснил, за какой период были произведены аресты.

Президент США утверждает, что демократы добиваются права голосовать для преступников, включая «бостонского террориста» Джохара Царнаева.

Демократы, действительно, в различное время предлагали восстановить право голосовать для граждан с неснятой судимостью, хотя права лично Царнаева не отстаивали. В США заключенным и людям с непогашенной судимостью голосовать не разрешается.

Напомним, Республиканская партия США официально выдвинула действующего президента США Дональда Трампа на второй срок. Кандидатом в президенты США от Демократической партии стал Джо Байден.