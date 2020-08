Госдеп призвал удалить китайские мобильные приложения из онлайн-магазинов США Google заблокировала на YouTube более 2,5 тыс. связанных с Китаем каналов 6 августа 2020, 04:58

Фото: Alexander Pohl/ZUMA/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Американская компания Google во втором квартале 2020 года выявила и заблокировала более 2,5 тыс. связанных с Китаем каналов на видеохостинге YouTube в рамках борьбы с дезинформацией, говорится в официальном блоге Google. По данным компании, в период с мая по июнь 2020 года на видеохостинге YouTube было выявлено 2596 связанных с Китаем каналов, «в основном распространяющих спам и неполитический контент», передает ТАСС. При этом в официальном блоге Google отмечается, что «небольшая часть [заблокированных каналов] размещала политический контент, в основном на китайском языке». По информации компании, такие каналы, в частности публиковали сообщения о мерах, принимаемых для борьбы с пандемией коронавируса в США, и о массовых протестах против расовой дискриминации в Соединенных Штатах. В заявлении также сообщается о блокировке 87 каналов, связанных с Россией. Большая часть из них публиковала видео на русском языке о внутренней политике России и международных событиях. Кроме того, были заблокированы несколько десятков каналов на YouTube, связанных с Ираном. Ранее Госдепартамент США в специальном докладе объявил Россию «ведущей угрозой» в сфере дезинформации и пропаганды. В конце июля Associated Press и The New York Times опубликовали материалы, в которых беспочвенно обвинили Россию в дезинформации о пандемии коронавируса. В июне Еврокомиссия также заявила, что Россия и Китай с начала пандемии коронавируса якобы участвовали в дезинформационных кампаниях по отношению к странам Евросоюза. Перед этим генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что Москва и Пекин в условиях коронавируса якобы распространяют «дезинформацию», стремясь изменить миропорядок. Россия неоднократно отвергала утверждения западных стран о том, что занимается какой-либо дезинформацией. В частности, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков подчеркивал, что обвинения в адрес России и Китая в распространении дезинформации о коронавирусе – очередное проявление русофобии и синофобии со стороны Запада. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

