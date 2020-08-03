Фотовыставка RT о борьбе врачей с коронавирусом открылась в Москве

На уличных стендах Гоголевского бульвара Москвы с 3 по 16 августа проходит фотовыставка проекта RT «Эпидемия с Антоном Красовским», посвященная борьбе медиков с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.

Телеканал RT в рамках цикла документальных фильмов «Эпидемия» с тележурналистом Антоном Красовским рассказывал о вирусе COVID-19 с начала его распространения в России. Команда RT побывала в московских больницах – ГКБ №40 в Коммунарке, ГКБ №15 им. Филатова, ГКБ №1 им. Пирогова, в том числе в «красных зонах» и отделениях интенсивной терапии. Съемки также велись в Санкт-Петербурге, Твери и Дагестане, передает РИА «Новости».

«Редакция RT закрылась на карантин одной из первых. Но мне показалось, что сейчас наш долг — зафиксировать это время. Не уходить, не запираться, а, наоборот, с камерой и микрофоном идти в «красные зоны», на кладбища, летать на вертолетах санавиации. Мы хотели зафиксировать этот миг страха и чуда, который унес столько жизней, но принес нам столько любви и взаимной поддержки», – рассказал Красовский.

В экспозиции представлено свыше 30 фотографий, сделанных специальным фотокорреспондентом Максимом Авдеевым. Под каждым снимком размещен QR-код, с помощью которого можно перейти к просмотру серий «Эпидемии», передает RT.

За минувшие сутки в России выявлено 5394 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 856 тыс. случаев заболевания.