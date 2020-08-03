ЛГБТ-активист в Ярославле пожаловался на избиение десантниками

ЛГБТ-активист Ярослав Сироткин провел в Ярославле акцию ко дню ВДВ и стал жертвой нападения десантников, защищать мужчину пришлось двум сотрудникам полиции.

Местный житель отправился на улицы города с провокационными плакатами, чем привлек внимание людей в тельняшках, передает портал 76.ru.

«Сначала ко мне подошли двое мужчин в голубых беретах и попытались что-то мне сделать, один толкнул меня. Потом откуда-то появились еще около десяти человек в спортивных костюмах и набросились на меня. Двое полицейских, охранявших пикет, защищали меня собой», – рассказал Сироткин.

По словам активиста, он получил три удара в живот и три удара по голове. Кроме того, активисту сломали очки, из-за чего на его лице остались две ссадины.

В управлении МВД по Ярославской области отметили, что в правоохранительные органы поступило сообщение о случившемся, заявление от пострадавшего принято, проводится проверка.

2 августа 2020 года отмечалось 90-летие создания воздушно-десантных войско страны. 2 августа 1930 года на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые для выполнения тактической задачи было десантировано на парашютах подразделение «крылатой пехоты».