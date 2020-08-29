Приходько пожаловалась на травлю из-за участия в Евровидении от России

Певица Анастасия Приходько пожаловалась на травлю на Украине из-за своего участия в Евровидении от России.

«Я до сих пор слышу очень много неприятных высказываний по типу того, что я из России, консервная банка, я выступала на Евровидении от России. Это меня преследует, мне очень обидно за это», – цитирует РИА «Новости» заявление Приходько в эфире «4 канала».

По ее словам, в свое время она уехала работать в Россию из-за того, что на Украине ее не оценили.

«Но жаль, что люди не понимают, что дисквалифицировали меня украинцы, при той власти, которая была. (Экс-президент Украины) Виктор Ющенко ничего не мог сделать, потому что это было нечестное Евровидение, были взятки и так далее. Меня просто дисквалифицировали как неудобного участника. У меня был выбор, и я поехала в Россию», – добавила артистка.

Ранее Приходько заявляла, что жалеет о том, что начала свою карьеру певицы в России, так как для нее «этой страны не существует».