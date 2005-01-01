Анастасия Приходько прокомментировала свое участие в «Евровидении» от России

Во время скандала вокруг национального отбора на «Евровидение» на Украине Анастасия Приходько объяснила свое участие в этом конкурсе от России.

Ранее певица заявляла о своей гордости относительно того, что выступала на «Евровидении» в 2009 году от России. Однако сейчас решила объяснить свои слова. «Честно говоря, тогда у меня даже мысли не было, что все это связано с Россией», – сказала певица в интервью телеканалу Newsone.

Она добавила, что тогда она уехала в Россию, так как музыкальная карьера на родине не складывалась. В России Анастасия стала победителем проекта «Фабрика звезд», а после представила страну на песенном конкурсе.

«Мне прискорбно от того, что у меня история была связана с Россией. Я понимаю, что происходит сейчас, и когда я увидела своими глазами аннексию Крыма... для меня этой страны не существует. Можно проверить, что я не пересекала границу», – заявила Приходько.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Украина решила изменить правила отбора на «Евровидение» после скандала с дуэтом Anna Maria и последующими отказами от выступлений певицы Maruv, групп Freedom-jazz girls band и Kazka.