Тихановская сказала, в каком случае Белоруссии понадобится помощь России

Ситуация в Белоруссии должна оставаться ее внутренним делом, а Россия могла бы в случае необходимости выступить в роли внешнего посредника при переговорах с властью, заявила бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская в интервью итальянскому телеканалу Sky Tg24.

«Когда я вижу изображения из моей страны, я очень горжусь своим народом, который, наконец, нашел в себе мужество и внутреннюю силу, чтобы бороться за свои права – выражать свое мнение и голосовать, за кого они хотят. Мы были под этим режимом 26 лет, теперь мы проснулись и готовы быть свободными», – передает ее слова РИА «Новости».

Тихановская отметила, что Россия и Белоруссия «очень тесно связаны, будучи соседями и связанными историей и менталитетом».

«Мы знаем, что Россия играет определенную роль в нашей стране, а также в других странах, но мы просим уважать наш суверенитет. То, что происходит сейчас в Белоруссии, должно оставаться внутренним делом. Если однажды нам понадобятся внешние посредники для переговоров с властью, помощь России, безусловно, также будет приветствоваться», – завила экс-кандидат.

Ранее президент России Владимир Путин откликнулся на просьбу главы Белоруссии Александра Лукашенко о формировании резерва российских правоохранителей для содействия Минску в контроле над протестными акциями.

При этом в Кремле исходят из того, что Белоруссия не столкнется с крайней ситуацией и резерв правоохранителей не понадобится.

Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с белорусским коллегой Владимиром Макеем заявил, что Россия намерена поддерживать братский белорусский народ.