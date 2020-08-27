Президент Владимир Путин попросил россиян помнить, что коронавирус никуда не делся, и надо соблюдать меры безопасности.

«Я всегда говорю об этом, когда предоставляется возможность публично, и сейчас хочу обратиться к нашим гражданам и попросить их, несмотря на какие-то неудобства, все-таки иметь в виду, что вирус никуда не делся. Иметь это в виду и попросить их по возможности, конечно, соблюдать ограничительные меры, которые предлагают нам соблюдать специалисты», – передает РИА «Новости» слова Путина в интервью на телеканале «Россия 1».

Президент также заявил, что в России достаточно много заболевших коронавирусом, но мало умерших – это признак готовности системы здравоохранения к мобилизации.

«У нас... достаточно много заболевших людей. Но у нас один из самых низких в мире показателей по смертности. И это не что иное, как проявление готовности нашей системы здравоохранения, возможности мобилизации и своевременности принимаемых решений по купированию угроз», – сказал Путин.

По его словам, индивидуализм и нежелание считаться с интересами большинства вызвало вспышку коронавируса в некоторых странах мира.

«Конечно, вот этот индивидуализм, нежелание считаться с интересами подавляющего большинства членов общества приводит к тому, что мы наблюдаем в некоторых странах – вспышку заболевания, вновь возвращающуюся ситуацию», – сказал Путин.

При этом он выразил надежду, что второй волны не произойдет, и «в Европе и в других частях света с этим справятся».

«Мы сделали все, что необходимо для того, чтобы провести регистрацию с условиями, как у нас говорят. Эти условия – дальнейшие исследования этого препарата в ходе его массового применения. Так что мы сделали это в строгом соответствии с российским законом. А российский закон вполне соответствует мировой практике и нормативному регулированию, которое применяется и в других странах. Мы прошли и доклинические, и клинические испытания, на животных, на добровольцах», – сказал Путин.

Напомним, 11 августа Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.

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