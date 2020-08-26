Джонсон потребовал расследовать ситуацию с Навальным

Великобритания требует прозрачного расследования ситуации с блогером Алексеем Навальным, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон.

«Отравление Алексея Навального потрясло мир. Великобритания солидарна с ним и с его семьей. Нам нужно полное прозрачное расследование произошедшего», – написал Джонсон в Twitter.

Как отметил Джонсон, те, кто это сделал, «должны быть привлечены к ответственности».

«И Великобритания присоединится к международным усилиям для того, чтобы добиться торжества правосудия», – добавил он.

The poisoning of Alexey @Navalny shocked the world. The UK stands in solidarity with him & his family. We need a full, transparent investigation into what happened. The perpetrators must be held accountable & the UK will join international efforts to ensure justice is done. — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 26, 2020

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не хотят, чтобы отношения России и западных стран ухудшились на фоне ситуации с Навальным.

В понедельник врачи берлинской клиники Charite сообщили, что у доставленного из Омска Навального нашли следы интоксикации. По их словам, Навальный отравился субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не известно.

Однако главный токсиколог Омской области и СФО Александр Сабаев сообщил, что при поступлении в омскую больницу у Навального не было клинической картины, специфичной для отравления указанными веществами. О том, что проведенные в отношении Навального в Charite исследования могут быть недостоверными, газете ВЗГЛЯД сказал главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава профессор Игорь Молчанов.

Напомним, в минувший четверг в Омске экстренно приземлился самолет, на котором летел Навальный, блогер был госпитализирован в токсикореанимацию. Медики исключили ряд диагнозов у впавшего в кому Навального: инфаркт, инсульт, а также заражение коронавирусом.

Руководство омской больницы скорой помощи сообщило, что ядов в организме Навального не обнаружено, врачи не считают, что он был отравлен. В омском минздраве рассказали, что в анализах блогера обнаружили алкоголь и кофеин. В субботу Навального вывезли медицинским бортом из Омска и доставили в берлинскую клинику Charite. Навальный находится на лечении в статусе «гостя канцлера» ФРГ Ангелы Меркель.