Кремль не увидел причин для ухудшения отношений с Западом из-за Навального

В Кремле не хотят, чтобы отношения России и западных стран ухудшились на фоне ситуации с блогером Алексеем Навальным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Конечно, нам бы этого не хотелось бы – раз. Во-вторых, для этого нет никакой причины – два», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Вместе с тем он призвал не называть эту ситуацию «отравлением». По словам Пескова, в Кремле терпеливо относятся к поспешным формулировкам.

«Различные поспешные формулировки, которые так обильно используются насчет того, что с высокой долей вероятности отравление и так далее – мы терпеливо к этому относимся, но мы категорически с этим не согласны на данной стадии. Надо найти отравляющее вещество. Как мы можем говорить об отравлении, если нет отравляющего вещества?» – сказал он.

В Кремле выступают категорически против «приклеивания ярлыков» по ситуации с Навальным.

«Мы также заинтересованы. Это российский гражданин, который находится в коме, и мы хотели бы выяснить, что стало причиной этой комы», – сказал Песков.

При этом он уточнил, что в Кремле не знают, как за последние сутки развивалась ситуация и удалось ли немецким медикам установить вещество. По словам Пескова, оценки состояния блогера у российских и германских врачей абсолютно одинаковые.

Также пресс-секретарь уточнил, что расследование причин инцидента с Навальным не является прерогативой Кремля.

«Скорее я бы переадресовал этот вопрос нашим правоохранительным органам, у которых наверняка имеется собственное суждение о целесообразности тех или иных действий», – отметил Песков.

Представитель Кремля объяснил, почему в Кремле продолжают не называть Навального по имени, комментируя ситуацию.

«Он является пациентом, и он болеет, так мы его и называем. Мы по-прежнему желаем ему скорейшего выздоровления... Это не меняет сути дела», – заявил Песков.

В понедельник врачи берлинской клиники Charite сообщили, что у доставленного из Омска Навального нашли следы интоксикации в организме. По их словам, Навальный отравился субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не известно.

Однако главный токсиколог Омской области и СФО Александр Сабаев сообщил, что при поступлении в омскую больницу у Навального не было клинической картины, специфичной для отравления указанными веществами. О том, что проведенные в отношении Навального в Charite исследования могут быть недостоверными, газете ВЗГЛЯД сказал главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава профессор Игорь Молчанов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что аналитика медиков из России и Германии по состоянию Навального совпадает, однако выводы разные.

Напомним, в минувший четверг в Омске экстренно приземлился самолет, на котором летел Навальный, блогер был госпитализирован в токсикореанимацию. Медики исключили ряд диагнозов у впавшего в кому Навального: инфаркт, инсульт, а также заражение коронавирусом.

Руководство омской больницы скорой помощи сообщило, что ядов в организме Навального не обнаружено, врачи не считают, что он был отравлен. В омском минздраве рассказали, что в анализах блогера обнаружили алкоголь и кофеин. В субботу Навального вывезли медицинским бортом из Омска и доставили в берлинскую клинику Charite. Навальный находится на лечении в статусе «гостя канцлера» ФРГ Ангелы Меркель.