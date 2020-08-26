В Белоруссии создана комиссия для проверки случаев применения силы на протестах

Под эгидой генпрокуратуры Белоруссии создана межведомственная комиссия для проверки по заявлениям о применении физической силы во время протестов в республике, сообщила пресс-служба ведомства.

«Подразделения Следственного комитета продолжают вести доследственные проверки по заявлениям граждан о применении физической силы и специальных средств в ходе массовых мероприятий. (...) Каждая такая проверка взята на контроль органов прокуратуры. В целях координации и сопровождения работы по изучению обстоятельств, изложенных в соответствующих обращениях, под эгидой генеральной прокуратуры создана межведомственная комиссия», – говорится в сообщении генпрокуратуры в Telegram.

Отмечается, что в состав комиссии вошли представители генпрокуратуры, Следственного комитета, министерства внутренних дел, госкомитета судебных экспертиз, а также депутаты нижней палаты белорусского парламента.

«Цель этих проверок – объективно, полно и всесторонне разобраться в ситуации, установить наличие либо отсутствие признаков преступлений в действиях представителей правоохранительного блока при задержании, доставке и содержании граждан в ИВС и ЦИП после их участия в массовых мероприятиях», – добавили в ведомстве.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Минздрав Белоруссии сообщал, что во время акций протеста пострадали более 150 человек, три человека погибли.

В ГАИ Белоруссии заявили, что за все время протестов в Белоруссии было совершено восемь наездов автомобилей на сотрудников милиции, пострадали 12 человек.

В отношении 46 граждан Белоруссии возбуждены уголовные дела за насилие в отношении сотрудников милиции.

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