Против 46 граждан Белоруссии завели дела за насилие в отношение милиции

В отношении 46 граждан Белоруссии возбуждены уголовные дела за насилие в отношении сотрудников милиции, сообщила пресс-служба МВД республики.

«За насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел возбуждены уголовные дела в отношении 46 граждан. Большая часть из них отпущена под подписку о невыезде», – говорится в сообщении.

Как подчеркивает ведомство, «только за последние дни на нескольких сотрудников милиции намеренно совершены наезды», с тяжелыми травмами они сейчас госпитализированы, передает ТАСС.

Между тем, пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова заявила, что МВД не подтверждало ООН гибель четвертого человека во время акций протеста, передает РИА «Новости».

«Я говорю вам однозначно: мы не подтверждали такую информацию. И ко мне лично как к официальному представителю МВД никто не обращался», – сказала Чемоданова.

Она также отметила, что подобную информацию в Белоруссии уполномочен подтверждать либо опровергать Следственный комитет.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Минздрав Белоруссии сообщал, что во время акций протеста пострадали более 150 человек, три человека погибли.

В ГАИ Белоруссии заявили, что за все время протестов в Белоруссии было совершено восемь наездов автомобилей на сотрудников милиции, пострадали 12 человек.