Эксперт назвала потенциально заинтересованные в устранении Навального силы

В отравлении блогера Алексея Навального могли быть заинтересованы его спонсоры, недовольные его решением о закрытии фонда, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. Так она прокомментировала популярную в Сети версию о том, что блогер Алексей Навальный стал жертвой попытки покушения. При этом Федорова подчеркнула - она не считает, что умышленное отравление блогера имело место.

«Можно выдвинуть много версий о том, кому было выгодно «устранение» Алексея Навального. Однозначной версии у экспертного сообщества нет. Произошедшее может быть связано с деятельностью Фонда борьбы с коррупцией, с проблемами, которые могли недавно возникнуть у Навального с неизвестными нам людьми, координирующими деятельность Фонда», – считает сотрудница Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Анна Федорова.

Политолог напомнила, что Навальный недавно объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), что могло «вызывать недовольство координаторов». «За время своей деятельности Навальный действительно ухитрился сильно настроить против себя многих людей, в том числе представителей очень крупного бизнеса. Ни для кого не было секретом, что в своих разоблачениях глава ФБК действовал достаточно избирательно, что всегда наводило на мысль о наличии у Навального определенных заказчиков, бенефициаров его акций», – добавила она.

Федорова добавила, что в информационном пространстве и в блогосфере мало кто обсуждает версии о том, что у Навального проявились какие-то собственные проблемы со здоровьем – например, в результате диетического голодания или иных причин. «Зато вовсю раскручивается версия о том, что Навальный был отравлен. Мы слышим единодушный хор оппозиционных голосов, которые совершенно бездоказательно повторяют, что Навальный стал жертвой покушения, что он якобы отравлен властью, «режимом». Его сторонники просто утвердились в этом мнении и способны транслировать только его. Навальный воспринимается этой аудиторией исключительно как «мученик», что, к слову, власти совсем не нужно. Это во многом объясняется желанием массовой аудитории видеть во всем драму, искать в подоплеке любого события конспирологию», – посетовала эксперт.

«В общем, ситуация «перегрета», она абсолютно нездоровая. Сейчас, когда Навальный болен, находится без сознания, ни один здравомыслящий человек не может критиковать Навального в публичном поле, потому что будет тотчас обвинен в цинизме, черствости, подлости. Можно сказать, что страдания обнуляют любую критику», – считает собеседница.

Ранее во вторник заведующий научным отделением острых отравлений и соматопсихиатрических расстройств НИИ скорой помощи имени Склифосовского Михаил Поцхверия призвал не делать поспешных выводов о причинах госпитализации Навального. Как пояснил эксперт, такой вывод преждевременен на единственном основании о том, что в организме пациента изменилась активность фермента холинэстеразы (регулирует уровень ацетилхолина – вещества, которое играет важную роль в процессе возбуждения нервных волокон).

Напомним, в минувший четверг Навальный впал в кому. Он был экстренно госпитализирован в Омске в токсикореанимацию. Сотрудники больницы скорой помощи не нашли в организме пациента ядов. Позже в анализах блогера были обнаружены алкоголь и кофеин.

В конце прошлой недели Навального доставили самолетом в берлинскую клинику Charite. В Германии он находится на лечении в статусе «гостя канцлера» ФРГ.

В врачи из Charite сообщили, что в организме Навального обнаружены следы интоксикации – субстанция группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не известно. О том, что результаты проведенного в Charite исследования могут быть недостоверными, газете ВЗГЛЯД сказал главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава профессор Игорь Молчанов.