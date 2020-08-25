В институте Склифосовского призвали не делать поспешных выводов об «отравлении» Навального

Говорить о том, что блогер Алексей Навальный был отравлен, можно лишь тогда, когда удастся найти следы яда в организме, считает заведующий научным отделением острых отравлений и соматопсихиатрических расстройств НИИ скорой помощи имени Склифосовского Михаил Поцхверия.

«Для заключения о состоявшемся отравлении человека необходимо подтверждение наличия в организме самого токсина, или его следов, или специфических для него продуктов взаимодействия», – сказал Поцхверия «Интерфаксу».

По его словам, неправильно делать выводы об отравлении только потому, что в организме пациента изменилась активность фермента холинэстеразы (регулирует уровень ацетилхолина – вещества, которое играет важную роль в процессе возбуждения нервных волокон).

Сам по себе этот фактор, считает эксперт, не дает таких оснований.

Во-первых, изменение активности холинэстеразы может быть связано с рядом заболеваний, например, с заболеваниями печени, злокачественными новообразованиями, ревматизмом, воспалительными поражениями кожи и мышц, хроническими заболеваниями почек или с состоянием, в котором снизился уровень белка альбумина в плазме крови.

Во-вторых, пациента могли лечить лекарствами, которые влияют на уровень этого фермента. Причем эксперт уточнил, что часть таких препаратов, в частности, может применяться в анестезиологии-реаниматологии при транспортировке пациентов в тяжелом состоянии.

В понедельник врачи берлинской клиники Charite сообщили, что у доставленного из Омска Навального нашли следы интоксикации в организме. По их словам, Навальный отравился субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не известно. Однако главный токсиколог Омской области и СФО Александр Сабаев сообщил, что при поступлении в омскую больницу у Навального не было клинической картины, специфичной для отравления указанными веществами. О том, что проведенные в отношении Навального в Charite исследования могут быть недостоверными, газете ВЗГЛЯД сказал главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава профессор Игорь Молчанов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что аналитика медиков из России и Германии по состоянию Навального совпадает, однако выводы разные.

Напомним, в минувший четверг в Омске экстренно приземлился самолет, на котором летел Навальный, блогер был госпитализирован в токсикореанимацию. Медики исключили ряд диагнозов у впавшего в кому Навального: инфаркт, инсульт, а также заражение коронавирусом. Руководство омской больницы скорой помощи сообщило, что ядов в организме Навального не обнаружено, врачи не считают, что он был отравлен. В омском минздраве рассказали, что в анализах блогера обнаружили алкоголь и кофеин.

В субботу Навального вывезли медицинским бортом из Омска и доставили в берлинскую клинику Charite. Навальный находится на лечении в статусе «гостя канцлера» ФРГ Ангелы Меркель.