Эксперты усомнились в «ликвидации» ФБК Навального

Ликвидация блогером Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который был внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, является фейком: все дела будут переданы другому юрлицу, на которое уже переоформляют деньги жертвователей, считает юрист и член Общественной палаты (ОП) России Илья Ремесло.

Ремесло заявил, что располагает сведениями о новом юрлице: речь, по его словам, идет о некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан», зарегистрированной на проект-менеджера ФБК Ольгу Гусеву, передает RT.

«Она – человек близкий к (главе сети штабов Навального) Леониду Волкову. Ее, видимо, уговорили стать «зицпредседателем Фунтом» за вознаграждение. Но это она зря сделала, потому что весь спрос будет с нее. А Навальный, как всегда, не будет главой фонда, поэтому ему отвечать не придется. Он вновь подставит очередного человека, и все на этом закончится», – отмечает юрист.

По словам Ильи Ремесло, на баланс Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ) «уже переводят деньги, донаты и средства из других мутных источников».

Кроме того, есть еще один Фонд защиты прав граждан «Штаб» в Уфе во главе с координатором местного штаба Навального Лилией Чанышевой. Однако этому фонду грозит банкротство из-за задолженности по налогам в 4,2 млн рублей.

В Удмуртии, в Воткинске в апреле 2019-го появился «Фонд организации и координации защиты прав граждан» (ФОИКЗПГ), главой которого стал юрист удмуртского штаба Навального Ильдар Закиров. При этом ФОИКЗПГ появился спустя месяц после того, как местный суд ликвидировал другую подконтрольную ФБК структуру – Фонд правового обеспечения граждан. Учредил его Закиров, а директором значился Леонид Волков.

Всем этим фондам переводили деньги от ООО «Страна приливов» – коммерческой структуры, зарегистрированной на юриста ФБК Евгения Замятина. Формально «Страна приливов» занимается торговлей мерчем ФБК (кружки, резиновые утки, майки), при этом Замятин вносил на счета фирмы миллионы рублей, происхождение которых не установлено.

Отмечается, что заявление о ликвидации ФБК не означает, что фонд просто «испарится». Его сотрудники фигурируют в уголовных делах, а на самой организации – многомиллионные долги.

Однако Навальный вряд ли будет решать их проблемы, уверен Ремесло, так как у него там «нет ни доли, ни формального участия в деятельности».

«Навальный просто забросит ФБК. Перестанет вести через него операции, сотрудников переведет, все денежные операции – тоже. Субсидиарную ответственность, возможно, понесут те, кто формально управляет фондом – Иван Жданов и те, кто возглавляют коллегиальный орган управления. Навальный в очередной раз подставит своих товарищей», – указал эксперт.

История с закрытием ФБК «нужна исключительно для спасения финансов», уверен он.

Похожей точки зрения придерживается и доцент кафедры правового обеспечения рыночной экономики ИГСУ РАНХиГС Сергей Карнаухов: «Жертвуя историей НКО, жертвуя идейными наработками, Навальный банкротит компанию, чтобы уйти от финансовых обязательств. Тут нет никакой политики. Он прекрасно понимает, что следующую НКО он зарегистрирует или купит готовую за несколько часов. По сути, речь идет об обычной смене вывески».

Дело не только в экономических, но и в репутационных причинах, добавляет бывший юрист ФБК и замглавы московского штаба Навального Виталий Серуканов. По его словам, истории, связанные с невыплатами штрафов, обманом своих сторонников и неумением договариваться с другими представителями оппозиции, сделали сам бренд ФБК «токсичным», и теперь от него хотят отойти.

«Навальный так и не сформировал никакой конструктивной повестки. Врагов у него очень много. И справедливых врагов – людей, которые требуют с него через суды, законными методами, компенсации. Очень большое поле сформировалось из вчерашних сторонников, которые в результате его действий серьезно пострадали – вспомнить бывшего координатора штаба Навального в Санкт-Петербурге Дениса Михайлова. Человека просто кинули», – сказал он.

Число недовольных в кругу сторонников Навального растет, добавил Серуканов: «Он теряет свою аудиторию, своих сторонников (...) Они не меняют своих взглядов, но при этом больше не поддерживают фигуру Навального. Таких с 2013 года подавляющее большинство. Их постигло пассивное разочарование».

Эксперт назвал еще одну вероятную причину ликвидации ФБК – падение личного рейтинга Навального внутри оппозиции.

«Навальному нужна новая волна сочувствия. Чтобы сторонники, которые разочаровались в его бездарном бойкоте выборов, в его бездействии, в его нежелании сотрудничать с другими оппозиционерами, пришли к нему и сказали: «Смотрите, какой Алексей бедный-несчастный, его фонд закрывается. Давайте ему снова копеечку скинем». Лучше всего у сотрудников ФБК получается вызывать жалость и просить деньги. Поэтому штаб ничего лучше не придумал, чем сделать такую жалостливую рокировочку», – говорит Серуканов.

Как и другие эксперты, Серуканов отметил, что новое юрлицо – преемник ФБК – на самом деле не новое и существует давно. В ФБК могли заранее готовиться к тому, чтобы в случае необходимости отказаться от основного фонда, считает он.

«История с ликвидацией ФБК – это игра на заголовки в иностранной прессе о притеснении в России Навального», – резюмировал Серуканов.

Ранее сторонники блогера Алексея Навального заявили о том, как оказались обмануты руководством Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

До этого Навального заподозрили в отдыхе на Балтийском море за счет пожертвований. Также сообщалось о «втором бюджете ФБК».