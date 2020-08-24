Пермские предприниматели пожаловались на новый вид коммунальных платежей

Предприниматели в Перми получили повышенные счета от компании ООО «Новогор-Прикамье» за водоотведение, сообщили в УФАС России по Пермскому краю. Начата проверка по жалобам в связи с выставлением счетов бизнесу за «негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения».

«К нам поступила жалоба и мы начали проверку. Выясняем законность новых требований, а также обоснованность размера взымаемой платы. Потому что раньше подобные счета получали только отдельные категории предпринимателей, а теперь, судя по всему, их предъявляют абсолютно всем», – передает Ura.ru слова руководителя УФАС по Пермскому краю Александра Плаксина.

Кроме того, в пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье» подтвердили факт выставления новых счетов и пояснили, что их требования являются законными.

В компании это объясняют тем, что в мае этого года внесены изменения в правила холодного водоснабжения и водоотведения. Таким образом, все организации, расположенные в жилых домах со среднесуточным объемом сброса сточных вод до 30 кубометров, по их мнению, обязаны доплачивать за негативное воздействие.

«При этом не имеет значения вид деятельности, осуществляемой на объекте (магазин, офис, кафе, парикмахерская или другое)», – говорится в сообщении пресс-службы.

Тем временем стало известно, что российские банки попробуют новый способ безналичных платежей, при котором деньги будут автоматически списываться с банковского счета по запросу получателя.