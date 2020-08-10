Банки решили опробовать новый способ списания средств

Российские банки попробуют новый способ безналичных платежей, при котором деньги будут автоматически списываться с банковского счета по запросу получателя, сообщила гендиректор Ассоциации «ФинТех» (АФТ) Татьяна Жаркова.

Клиент-получатель сможет в личном кабинете выставить платежное требование плательщику, который ранее дал согласие на списание средств. Банк проверит условия и наличие согласия, и, если все в порядке, переведет средства, передает РБК.

Отмечается, что банк не будет требовать дополнительного подтверждения перевода. Этот механизм позволит делать переводы между банками без участия платежных систем и других компаний, что удешевит операции.

В тестировании сервиса заинтересовались ВТБ, «Открытие», «Промсвязьбанк», QIWI, «СКБ-Банк», «Совкомбанк» и «Абсолют банк».

Ранее сообщалось, что количество мошеннических операций с платежными системами за первые полгода выросло на 120%, наибольший рост отмечен в Саратовской, Омской областях и Москве.