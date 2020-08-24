Оппозиция потребовала проверить факт передачи оружия сыну Лукашенко

Координационный совет белорусской оппозиции требует провести проверку передачи оружия несовершеннолетнему сыну президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявила один из лидеров объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова.

«Хотелось бы обратить внимание, что факт передачи боевого оружия несовершеннолетнему требует проверки и реакции компетентных органов», – цитирует ТАСС Колесникову.

По словам Колесниковой, странно, когда человек, который управляет государством, «позволяет себе бегать в очень странной одежде с очень странным оружием» в центре Минска.

Также она обвинила Лукашенко в «бряцании оружием». По ее мнению, человек, за которого на выборах проголосовало большинство, так себя не ведет.

Напомним, в воскресенье колонна протестующих подошла к резиденции Лукашенко в Минске, после чего на территории Дворца независимости сел вертолет.

Позже в Сети появилось видео, где Лукашенко в бронежилете выходит из вертолета, после чего направляется в сторону резиденции. В руках у него автомат Калашникова без магазина с патронами. Главу республики сопровождал молодой человек в военной экипировке и с оружием в руках – предположительно, 15-летний сын Николай. При этом на подлете к резиденции Лукашенко заявил, что митингующие «как крысы разбежались».

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