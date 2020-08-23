Координационный совет оппозиции Белоруссии назвал свою цель

Координационный совет белорусской оппозиции намерен обеспечить возврат к конституции 1994 года, которая четко ограничивает число президентских сроков в стране, заявил член совета Павел Латушко, выступая перед участниками акции протеста в Минске.

«Мы за проведение республиканского референдума по данному вопросу. Кандидаты в президенты уже обратились в Верховный суд о признании недействительными итогов состоявшихся 9 августа президентских выборов. Суд должен принять правовое решение», – передает ТАСС его слова.

Латушко отметил, что одновременно необходимо начать формирование инициативных групп по отзыву всех депутатов палаты представителей Национального собрания (парламента) Белоруссии, а также депутатов местных советов.

На ваш взгляд Кому вы симпатизируете больше в политическом противостоянии в Белоруссии? Лукашенко

Протестующим



По его словам, координационный совет намерен требовать отставки всего руководства МВД республики в связи с тем, что до сих пор не заведено ни одного уголовного дела по тем 700 случаям применения правоохранительными органами силы в отношении мирных граждан, при том, что заявления уже поступили в Следственный комитет.

Латушко поддержала соратница по Координационному совету Ольга Колесникова. Она добавила, что каждый виновный в этих преступлениях «должен знать, что будет отвечать по закону».

Еще один член Координационного совета – представляющий стачком Минского тракторного завода Сергей Дылевский призвал рабочих промышленных предприятий к забастовкам.

Отмечается, что участники акции протеста оппозиции, собравшиеся у музейно-паркового комплекса «Победа», где уставлена стела «Минск – город-герой», начали движение к площади Государственного флага.

До нового места сбора митингующим предстоит пройти более двух километров. В то же время часть протестующих направилась к центру города, они расходятся по прилегающим улицам, прогуливаются по Минску.

Ранее сообщалось, что собравшиеся на площади Независимости в Минске объявили минуту молчания в память о погибших во время протестов, последовавших за объявлением экзитполов по итогам президентских выборов 9 августа.

Кроме того, белорусское Минобороны еще до начала масштабного «Марша новой Беларуси» объявило, что берет «под охрану и защиту» памятники, возле которых проходят акции под бело-красно-белыми флагами. Протестующих «категорически предупредили», что в случае нарушения порядка они будут «иметь дело уже не с милицией, а с армией».

Также в воскресенье в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты станции метро Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская и Площадь Победы.

Напомним, по данным ЦИК, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко на президентских выборах получил 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Сама Тихановская назвала себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

По всей Белоруссии после президентских выборов начались массовые протестные акции, которые жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».