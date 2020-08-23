Митингующие на площади Независимости в Минске объявили минуту молчания

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23 августа, воскресенье  |  Последнее обновление — 17:52  |  vz.ru
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Турецкие залежи газа в Черном море вызывают большие сомнения

Турция мечтает добывать собственный газ Zuma/ТАСС
Турция заявила об открытии в Черном море крупного месторождения газа, которое позволит стране стать независимой от импорта энергоресурсов. Они обходятся Анкаре в десятки миллиардов долларов ежегодно. Эрдоган назвал это событие историческим и объявил, что рассчитывает на такой же успех и в Средиземном море. Что в этом случае ждет российский газ? Подробности...
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США предлагают России вместо СНВ-3 принципиально новый договор

Договор СНВ-3 до сих пор помогал России и США контролировать ядерные арсеналы друг друга af.mil
Москва и Вашингтон могут договориться о контроле за стратегическими вооружениями. США, по сообщениям СМИ, теперь согласны продлить договор СНВ-3, сняв свое требование включить в него и Китай. Но взамен в обновленный документ Америка хочет добавить российский «гиперзвук» и в целом сделать СНВ-4 более «гибким». Что это означает? Подробности...
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Какими могут стать военные потери России в Белоруссии

Численность военного контингента РФ в Белоруссии оценивается в 800 человек, службу они несут на 43-м узле связи ВМФ России и на РЛС «Волга» mil.ru
В воскресенье в Минске запланированы очередные акции оппозиции. Ранее некоторые члены координационного совета Светланы Тихановской выступили за закрытие российских военных баз, расположенных на территории Белоруссии, и выход страны из ОДКБ. Сейчас в республике функционируют два военных объекта РФ, и оба имеют для Минобороны определенную ценность. Как повлияет их возможная утрата на обороноспособность России? Подробности...
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Арестован шпион, который любил Россию

За свои данные о США Питер Деббинс получал от агентов ГРУ коньяк The Institute of World Politics/<br>YouTube
В США по обвинению в шпионаже на Россию арестован бывший офицер армейского спецназа Питер Деббинс. По данным американской контрразведки, он в течение почти 15 лет предоставлял информацию агентам ГРУ. Причем сотрудничал с Москвой Деббинс из любви к России и обижался, когда ему предлагали деньги за секреты США. Теперь американцу грозит пожизненное заключение. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Белоруссия ставит точку в цветных революциях

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Цветные революции больше не являются универсальным способом борьбы с Россией на постсоветском пространстве. Протесты в Белоруссии показали, что эта политика себя изжила. Подробности...
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Жизнь ставит Лукашенко перед выбором

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Лукашенко так и не смог занять внятную позицию касательно отношений с Россией. Он хитрил, юлил и заигрывал. И последние события показывают, что он перехитрил сам себя. Подробности...
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Окружение Навального разыгрывало информационную вакханалию

Борис Теплых, врач НМХЦ им. Н.И.Пирогова
Семья выбрала тактику максимального привлечения внимания, для людей в политике это нормально, с нами семья была максимально корректна и внимательна. Однако, в то же время их окружение разыгрывало информационную вакханалию, не разделяя врачей и администраторов. Подробности...
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Белорусская оппозиция проигрывает

Русофобы заманивают Тихановскую

Демократия без денег не работает

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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Провальные спецоперации Украины в России и Белоруссии являются:
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Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?
  • Они улучшатся

  • Они ухудшатся

  • Останутся прежними
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    Митингующие на площади Независимости в Минске объявили минуту молчания

    23 августа 2020, 17:52

    Текст: Александра Юдина

    Собравшиеся на площади Независимости в Минске объявили минуту молчани в память о погибших во время протестов, последовавших за объявлением экзитполов по итогам президентских выборов 9 августа.

    После минуты молчания митингующие продолжили скандировать антиправительственные лозунги. Силовики не препятствуют собравшимся, но предупреждают их в громкоговорители о необходимости разойтись и ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях, передает ТАСС.

    По данным оппозиции, в беспорядках от различных травм погибли четыре человека. Правоохранительные органы информацию не подтверждают, проводится проверка.

    Отмечается, что демонстранты пытаются перекричать советские хиты, которые звучат из динамиков на площади, скандируя «Позор!», передает «Царьград».

    Позднее десятки тысяч протестующих начали движение к гостинице «Планета», расположенной рядом со стелой «Минск – город-герой».

    Уточняется, что гостиница находится примерно в двух километрах от площади, где более двух часов проходил оппозиционный митинг. У гостиницы запланирован очередной «всеобщий митинг».

    Ранее белорусское Минобороны еще до начала масштабного «Марша новой Беларуси» объявило, что берет «под охрану и защиту» памятники, возле которых проходят акции под бело-красно-белыми флагами. Протестующих «категорически предупредили», что в случае нарушения порядка они будут «иметь дело уже не с милицией, а с армией».

    Кроме того, в воскресенье в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты станции метро Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская и Площадь Победы.

    Напомним, по данным ЦИК, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко на президентских выборах получил 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Сама Тихановская назвала себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

    По всей Белоруссии после президентских выборов начались массовые протестные акции, которые жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».


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