Российские Су-57 решили купить ряд стран

Несколько стран заинтересованы в покупке российских новейших истребителей 5-го поколения Су-57, они прислали официальные заявки, сообщила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Мария Воробьева.

«Несмотря на то, что это новейший образец российской продукции военного назначения, поступил ряд официальных заявок на его поставку», – цитирует ТАСС Воробьеву.

По ее словам, зарубежные покупатели уделяют большое внимание Су-57 и в настоящее время «уполномоченный субъект ВТС прорабатывает возможности продвижения самолетов Су-57 в нескольких странах – потенциальных заказчиках данной техники».

Воробьева добавила, что ФСВТС регулярно подчеркивает зарубежным партнерам, что в первую очередь производитель Су-57 должен удовлетворить потребности российского заказчика.

Между тем военный инспектор министерства обороны Ирака Имад аз-Зухайри заявил, что Ирак заинтересован покупкой российских боевых машин пехоты и истребителей Су-57, передает РИА «Новости».

Он добавил, что Ирак хочет укрепить военное сотрудничество с Россией.

«Я летчик, мне нужен самолет, мне нужен истребитель, Су-57. Вертолеты. У нас много вертолетов из России, Ми-35, Ми-28, Ми-17... Это основная (воздушная) сила в Ираке», – подчеркнул аз-Зухайри.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил отечественные военные разработки способны выдержать самую напряженную конкуренцию, при этом Россия готова выстраивать доверительные отношения в военно-технической сфере с другими странами.

Напомним, в Туве стартовали конкурсы армейских международных игр 2020 года «Конный марафон» и «Военное ралли» (будут проходить по 30 августа). В 2020 году Армейские международные игры проводятся с 23 августа по 5 сентября на территории пяти государств.

В январе министр обороны Сергей Шойгу назвал число приглашенных на Армейские игры-2020 стран.

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