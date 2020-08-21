Фестиваль «Спасская башня» на Красной площади отменен

Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня», который должен был пройти на Красной площади с 28 августа по 6 сентября, отменен в связи с мерами против распространения коронавируса, сообщили в дирекции фестиваля.

«В связи с необходимостью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в столице, ограничениями на проведение массовых мероприятий в Москве в период конца августа – начала сентября, руководство города уведомило организаторов Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» об отмене мероприятия на Красной площади с 28 августа по 6 сентября 2020 года», – говорится в сообщении на сайте фестиваля.

В 2021 году фестиваль «Спасская башня» пройдет в Москве с 27 августа по 5 сентября.

«Дирекция фестиваля уже приступила к подготовке XIV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», который в соответствии с поручением президента РФ пройдет на Красной площади с 27 августа по 5 сентября 2021 года», – добавили в дирекции.

В июле мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что мероприятия на День города в Москве должны пройти в обычные сроки. К концу месяца градоначальник отметил, что нет полной уверенности, что в 2020 году получится провести полномасштабные торжества.

Позже Собянин рассказал, как будет отмечаться день города в Москве в 2020 году.