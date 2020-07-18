Собянин оценил вероятность проведения Дня города в Москве в обычные даты

Мероприятия на День города в Москве должны пройти в обычные сроки, если ситуация с коронавирусом не ухудшится, заявил мэр города Сергей Собянин.

«Я думаю, это первый фестиваль (День города – прим. ВЗГЛЯД), который мы не пропустим. На мой взгляд, мы его проведем. Если ситуация не ухудшится, и мы останемся в том же тренде по снижению заболеваемости, то вероятность, что День города состоится по расписанию, очень высокая, можно так сказать. Скорее всего, он будет», – заявил Собянин в интервью «Комсомольской правде».

Ранее глава города сообщал, что ожидает восстановления экономики Москвы в течение полугода.

До этого градоначальник заявлял, что реальную ситуацию с распространением коронавируса в Москве невозможно скрыть. Мэр пояснил, что уровень коллективного иммунитета жителей столицы позволяет выходить из ограничений по коронавирусу.