Собянин усомнился в возможности полномасштабно отпраздновать День города в Москве

Правительство Москвы начало готовиться к празднованию Дня города, но нет полной уверенности, что в 2020 году получится провести полномасштабные торжества, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«У нас нет полной уверенности, что мы сможем провести День города, что нам позволит это эпидемическая ситуация. Хотя я очень надеюсь [на это], и вероятность того, что День города будет проведен, масштабно проведен, очень высокая. Поэтому мы, конечно, начинаем потихоньку готовиться к этому большому мероприятию», – сказал Собянин в эфире «России 24», передает ТАСС.

Также мэр выразил уверенность, что сезонную вакцинацию москвичей от гриппа нужно начинать раньше обычного.

«Ситуация дальше может осложняться в период возрастания ОРВИ, гриппа и так далее. Чтобы это не произошло, необходимо начинать раньше, чем в предыдущие годы, [делать] прививки от сезонного гриппа. И, конечно, ждать вакцину, если она появится», – заявил глава города.

Он выразил уверенность, что вакцина от коронавируса появится в ближайшее время.

«Тогда уже мы получим стабильную платформу, стабильную основу для перспективы, для серьезной борьбы с COVID-19», – отметил градоначальник.

В четверг Собянин заявил, что Москва вышла на минимальный уровень заболевания коронавирусом, ниже которого он опускаться уже не будет.

В среду президент Владимир Путин сообщал, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается, но еще может качнуться в любую сторону, поводов расслабляться нет. Он попросил осторожно принимать решения о снятии ограничений по COVID-19.

В июле Собянин заявлял, что мероприятия на День города в Москве должны пройти в обычные сроки.